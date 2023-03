GTA 6, quanto sarà grande la mappa rispetto a quella di GTA 5? Un fan ce lo mostra

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two continua a essere uno dei giochi più attesi di sempre, sebbene del titolo vero e proprio si sia visto poco e niente.

Le poche informazioni disponibili sul successore di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono infatti dal leak dei mesi scorsi, una versione grezza che non è stata purtroppo seguita da alcun reveal ufficiale.

Nelle scorse ore è apparso in rete uno screen che ha sicuramente riacceso l’entusiasmo dei fan, pronti a tornare a calcare il mondo aperto di Rockstar.

E se di base il numero di città esplorabili del prossimo GTA 6 sembra essere realmente impressionante, qualcuno ha ben pensato di paragonare la – presunta – mappa del sesto capitolo con quella del quinto episodio.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, l’utente Reddit noto come “tusstaster” ha mostrato che la mappa di GTA 6 potrebbe essere molto più grande di quella del suo predecessore.

Va da sé che questa notizia non proviene da Rockstar o da altre fonti ufficiali, sebbene l’utente abbia affermato che la mappa si basa su dettagli specifici come coordinate, immagini, filmati di gioco e persino segnali stradali.

La mappa appare infatti molto più grande di Los Santos, circa tre volte più ampia, e presenta aree denominate Little Haiti, Rockridge e Homestead.

C’è anche Venetian Isle, oltre a diverse altre piccole isole, tra cui una che ospita un quartiere commerciale. Ci sono anche alcune strade principali, come la I-197 e la I-77, con quest’ultima che termina a Port Gellhorn Racetrack.

Per molti, è logico che Rockstar possa optare un gioco più grande e migliore di GTA 5. Tuttavia, ribadiamo che non ci sono ancora conferme relativamente alla mappa di GTA 6, la quale dovrebbe vedere in ogni caso anche il gradito ritorno di Vice City. Staremo a vedere, non appena il gioco verrà rivelato al grande pubblico.

Restando in tema, Take-Two ha da poco deciso che GTA 6 non sarà disponibile gratis al Day One, sebbene non abbia del tutto escluso che il gioco possa comunque arrivare poi anche su PlayStation Plus o Xbox Game Pass.

Ma non solo: Rockstar Games ha di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un gioco di tale portata.

Infine, GTA Online potrebbe aver recentemente fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà in Grand Theft Auto 6.