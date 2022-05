GTA 3 nella vita reale non è così bello come immaginate

GTA 3 è un titolo molto importante nella storia dei videogiochi, soprattutto per quanto riguarda il sotto-genere degli open world.

Sebbene siano passati tanti anni dall’uscita, che potete scoprire attraverso l’ultima trilogia su Amazon, Grand Theft Auto III è stato un titolo seminale.

Un titolo che, ad un certo punto, sarebbe potuto essere anche un’esclusiva Xbox, e non lo è diventato per un motivo preciso.

Per qualcuno è addirittura il capitolo più importante del franchise, stando ad una discussione emersa di recente nella community.

Forse non sarà il più importante ma, come detto sopra, è senz’altro un videogioco importante in generale nella storia.

Lo è sicuramente per lo youtuber Komazawa Isolation, che ha ricreato GTA 3 nella realtà. A Tokyo per la precisione, mettendo in scena il titolo con tanto di animazioni vintage.

Il content creator ha fatto una cosa che, ormai, abbiamo visto fare un sacco di volte. Ovvero il format “come sarebbe questo videogioco nella realtà?”.

Quello che succede è abbastanza prevedibile, ovvero un momento di grande ilarità nel vedere come GTA 3 si traslerebbe (male) nella nostra vita.

Nei pochissimi secondi del video che vedete qui sopra siamo sicuri che, se avete giocato GTA 3, vi saranno venuti dei flashback importanti.

La precisione con cui lo youtuber ha ricreato le animazioni legnose del gioco è notevole, per non parlare ovviamente dell’HUD e della telecamera alle spalle.

Questo trend dei “videogiochi nel mondo reale” è sempre molto stimolante, soprattutto quando è fatto a regola d’arte come in questo caso.

Ad esempio, avete mai pensato a come sarebbe Elden Ring nella realtà? Qualcuno l’ha fatto, si è dato una risposta e ce l’ha fatta vedere.

Un altro grande classico sono le armii dei personaggi videoludici, riproposte nella realtà. La leggendaria spada di Sephiroth, per esempio, non sarebbe esattamente così facile da maneggiare.