Grim Fandango e altri due classici LucasArts arrivano su Xbox Game Pass

Gli appassionati di avventure grafiche vecchio stile stanno per ricevere una gradita sorpresa. Sembra infatti che Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle, classici punta & clicca targati LucasArts, torneranno a risplendere nelle versioni rimasterizzate sviluppate da Double Fine dal prossimo 29 ottobre su dispositivi Microsoft – Xbox One, Xbox Series X|S – per tutti gli abbonati al servizio Game Pass.

L’annuncio è avvenuto in un tweet ufficiale che segna il ritorno di questi tre titoli immortali:

It's official! Our classic LucasArts adventure game remasters of Day of the Tentacle, Full Throttle, and Grim Fandango are coming October 29 to Xbox Game Pass members!

Travel through time, cruise the open road, or solve mysteries in the Land of the Dead. All on Game Pass! pic.twitter.com/C0VyvE9Dvu

— Double Fine (@DoubleFine) October 16, 2020