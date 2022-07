Grande successo per il Nerd Show di Bologna con protagonisti i videogiochi

Si è concluso pochi giorni fa l’atteso Nerd Show 2022, la fiera con protagonisti videogiochi, fumetti e cultura pop che ha visto numerose persone affrontare con coraggio il grande caldo per divertirsi con tornei, ospiti e l’intrattenimento proposto da Gamers Arena.

Gli eSport

Warzone Mobiuz Tournament

La nuova tappa della competizione itinerante offerta da BenQ ha premiato Ares, che nel battle royale ha trionfato davanti a Christian e a Stefano.

Le sfide si sono svolte su postazioni dotate di monitor Mobiuz EX2510S, capaci di offrire una vera esperienza next-gen a 120 fps.

Valorant Zowie Cup

La competizione si è svolta con il supporto di BenQ e dei suoi monitor Zowie XL2546K, che con un refresh rate da 240 Hz e la loro DyAc+ Technology hanno permesso alle squadre di affrontarsi in dei 5vs5 senza nessun compromesso.

Ad aggiudicarsi il trionfo nello sparatutto di casa Riot Games è stata la squadra Soundex, composta da Dconny61, Real, R4p7or, Luigig e Galaz.

Fighting Community Corner

Grazie a questo nuovo progetto firmato da Gamers Arena, tre importanti community di livello nazionale hanno messo in vetrina l’amore per i giochi di combattimento, con iniziative per chi voleva imparare, chi voleva giocare liberamente e chi voleva raccogliere il guanto delle sfide messe in piedi sull’enorme ring, con tanto di commento dei caster per l’occasione.

Grazie alla collaborazione di Tekken Emilia, di Spaghetti Showdown e di Smash Bros Italia, i podi hanno visto venire premiati i migliori giocatori della competizione – che hanno portato a casa il montepremi messo in palio da community e sponsor.

A completare la cornice dei tornei, anche i sempre presenti (e sempre amatissimi!) Just Dance 2022 e Mario Kart 8 Deluxe, che hanno divertito il pubblico.

Oltre la competizione

C’è stato indubbiamente grande interesse per la Zowie eSport Experience, considerando che grazie ai suoi monitor pensati per l’eSport, i BenQ Zowie XL2546K, ha anche suscitato la curiosità dei visitatori che volevano provare l’esperienza di un vero setup competitivo per i videogiochi.

Non di sole sfide, però, hanno vissuto i visitatori del Nerd Show: c’è stato grande interesse anche per l’area dedicata a Nintendo Switch, dove gli appassionati si sono misurati con le nuove uscite della console della grande N. Molti visitatori anche per l’area next-gen, dove è stato possibile testare diversi videogiochi di nuova generazione su PS5 e Xbox Series X approfittando dei monitor Mobiuz EX2510S, capaci di rendere merito ai giochi anche a 120 fps.

Successo anche per lo spazio Gaming Ink Tour, dove Alle Tattoo & Gamers Arena hanno fatto provare ai visitatori il brivido di tatuare su pelle sintetica i personaggi più indimenticabili dei videogiochi, imparando i trucchi dei grandi artisti e creando delle vere e proprie opere d’arte.

Il prossimo appuntamento con Gamers Arena è quella di Modena Nerd, che si terrà il 10 e l’11 settembre presso ModenaFiere. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale.