Gran Turismo, il cast del film è sempre più grande con due nuovi ingressi di peso

L’arrivo di un film dedicato a Gran Turismo ha sicuramente incuriosito i fan dei titoli corsistici di casa PlayStation, visto anche che il cast della pellicola diventa ogni giorno sempre più ricco.

Dopo il clamore del settimo capitolo della serie racing GT (che potete acquistare in offerta su Amazon) non sorprende che Sony creda molto in questo progetto live-action.

Il film, la cui trama sarebbe basata su una storia vera, avrà infatti un gran numero di attori di spicco, a cui ora se ne aggiungo altri due di tutto rispetto.

Difatti, come riportato anche da Game Reactor, il cast di Gran Turismo si arricchisce ora grazie alla presenza di Djimon Hounsou e Ginger Spice.

Il film di Gran Turismo si preannuncia come uno dei prossimi grandi adattamenti cinematografici di videogiochi, visto che le riprese del progetto sono già iniziate e la premiere è prevista per l’11 agosto 2023.

Prima di quella data, The Hollywood Reporter ha rivelato in anteprima che un paio di nomi in più sono stati aggiunti al cast.

Parliamo di Djimon Hounsou (Il Gladiatore, Amistad) e Ginger Spice (ossia Geri Halliwell) si uniranno al film dedicato alla serie di corse.

Da quello che è stato reso noto, le due star faranno coppia per interpretare i genitori del protagonista, Archie Madekwe, le cui epiche abilità di giocatore di sim-racing gli hanno permesso di vincere vari tornei e di ottenere un ruolo come pilota professionista.

Nel cast del film figura anche David Harbour, che i fan di Stranger Things ricordano per il ruolo dell’agente Hopper, il quale interpreterà un pilota in pensione che insegnerà al protagonista a guidare.

Ma non solo: ad aggiungersi al cast è infatti anche Orlando Bloom, noto attore dai molteplici ruoli, tra cui quello nella saga de Il Signore degli Anelli.

Restando in tema, ricordiamo anche che sono in arrivo anche le serie TV dedicate a God of War e Horizon Zero Dawn, a dimostrazione di quanto PlayStation voglia andare oltre il mercato dei videogiochi.