Gran Turismo 7, l’update di aprile svela una nuova importante aggiunta

Polyphony Digital ha annunciato una importante partnership con la Japan Race Promotion, che organizza la Japanese Super Formula Championship: la collaborazione permetterà di assistere a una nuova auto giocabile su Gran Turismo 7 già dal prossimo aggiornamento, annunciato per il mese di aprile.

L’ultimo capitolo del simulatore racing (che trovate su Amazon) continua ancora oggi ad aggiornarsi con tanti nuovi contenuti: il nuovo update in arrivo vedrà l’introduzione della SF23 come nuovo veicolo giocabile, per pubblicizzare la Super Formula in tutto il mondo.

L’annuncio è arrivato direttamente dal blog ufficiale di Gran Turismo: la nuova auto sarà disponibile già da questo mese, anche se la data ufficiale vera e propria non è stata ancora svelata, e potrà essere utilizzata con due appositi design “Red Tiger” e “White Tiger”.

Un reveal sicuramente sorprendente, se si considera che non è ancora passata neanche una settimana dall’ultimo aggiornamento ufficiale di Gran Turismo 7, ma che indubbiamente farà felici i fan storici del franchise e di queste particolari auto da corsa.

La scelta della SF23 non è assolutamente casuale: questo veicolo, realizzato in collaborazione con Honda e Toyota, debutterà proprio nell’attuale stagione di Super Formula, che inizierà già dal prossimo 8 aprile con la Fuji Speedway.

L’annuncio serve dunque non solo a pubblicizzare la nuova competizione automobilistica, ma anche ad anticipare un nuovo aggiornamento imminente per Gran Turismo 7: per celebrare questa nuova partnership, Polyphony Digital proporrà anche un nuovo contest in cui i giocatori potranno disegnare la propria livrea personalizzata e basata sui colori di ogni team che compete nella Super Formula.

Al momento questi sono gli unici dettagli disponibili per il nuovo aggiornamento del settimo capitolo, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Yamauchi e il suo team hanno svelato di impiegare una quantità di tempo notevole prima di introdurre un nuovo veicolo nel gioco: a volte è infatti possibile dover aspettare fino a 270 giorni prima di vedere un’auto ultimata.

Uno degli ultimi aggiornamenti più apprezzati ha introdotto una nuova IA sperimentale particolarmente aggressiva, quasi impossibile da battere: un’aggiunta che ha spaventato anche i giocatori più esperti, arrivati a definirla «folle» per le sue tattiche.