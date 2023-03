Con l’update 1.31, Gran Turismo 7 corre oltre la next gen su PS5

Il racing game di Polyphony continua ad aggiungere vetture nel suo già imponente parco auto, ma l’update di Gran Turismo 7 è anche l’occasione per sfrecciare oltre la next gen.

Almeno su PlayStation 5 (trovate la versione su Amazon) dove il titolo di Polyphony si appresta a diventare ancora più performante.

Gran Turismo 7 ha già avuto un innesto importante con PlayStation VR2, anche se i primi pensieri al riguardo erano preoccupanti.

L’aggiornamento 1.31 era stato anticipato da Yamauchi con un certo mistero, e ora possiamo scoprire finalmente cosa ci aspetta.

Complessivamente, Gran Turismo 7 avrà 5 nuove auto, nuovi eventi, menù extra, due layout inediti per il circuito del Nurburgring, miglioramenti alla fisica ma, soprattutto, il supporto per i 120fps su PlayStation 5.

Come spiegato sul PlayStation Blog, le nuove auto sono:

Audi RS 5 Turbo DTM ‘19

Porsche 959 ‘87

Porsche Carrera GTS (904) ‘64

Toyota Alphard Executive Lounge ’18

Le due nuove varianti per il Nurburgring, invece, sono Endurance e Sprint.

La variante Endurance unisce il ‘Nordschleife’ e il circuito del Gran Premio per una lunghezza complessiva di 23,864m. Questo complicato circuito tecnico prende una scorciatoia per la sezione Gran Premio per poi tornare rapidamente al Nordschleife. Questa variante è stata già usata in gare come il Nurburgring Endurance Series (NLS).

La variante Sprint prende una scorciatoia alla svolta 4 del circuito del Gran Premio per formare un percorso lungo 3,629m. La compattezza di questo tracciato lo rende perfetto per delle gare emozionanti fra le vetture a bassa velocità.

Per quanto riguarda i 120fps, invece, vi ricordiamo che è importante che abbiate un monitor a 120hz per poter usufruire di questo nuovo aggiornamento.

In attesa che il visore di PlayStation 5 possa essere usato su PC in qualche maniera, visto che adesso si può utilizzare ma non è affatto next-gen.

Chissà come queste auto si comporteranno quando saranno supportate dalla nuova IA, che ha reso il gioco molto più difficile del solito.