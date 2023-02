Gran Turismo 7, la nuova IA “imbattibile” spaventa i fan: «È folle»

Nelle scorse ore è stato ufficialmente rilasciato l’atteso aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7, che ha portato con sé non solo tante nuove auto sbloccabili ma anche una sfida che ha sorpreso tantissimi utenti.

Polyphony Digital aveva infatti anticipato di essere al lavoro su una IA “imbattibile” per l’ultimo capitolo della saga (che trovate in sconto su Amazon), in grado di adattarsi perfettamente ai tracciati e di eseguire sempre le migliori manovre possibili per arrivare alla vittoria.

L’IA Sophy era stata annunciata addirittura oltre un anno fa, prima ancora del lancio del settimo capitolo, annunciando di essere stata ideata per battere anche i più grandi piloti di Gran Turismo.

Con il debutto della nuova patch è diventato finalmente possibile metterla alla prova: i risultati sono stati così sorprendenti che, come riportato da TheGamer, molti appassionati si sono addirittura spaventati per la sua bravura.

La community ha infatti deciso di sfidare prontamente Sophy in gare 1vs1, scoprendo fin da subito perché è incredibilmente difficile riuscire a batterla: non solo è in grado di fare derapate perfette e identiche a ogni curva e accelerare al momento giusto, ma possiede anche uno stile di guida estremamente aggressivo e frustrante per i suoi avversari.

Alcuni giocatori sono arrivati addirittura a chiamarla «folle» per via del suo stile di guida, i cui risultati sono però innegabili e, tutto sommato, perfino educativi per riuscire a migliorare le proprie prestazioni:

Altre clip video, come quella che vi riporteremo di seguito, mostrano invece l’IA Sophy essere estremamente competitiva: dopo che un giocatore è riuscito a superarla, l’intelligenza artificiale ha iniziato a inseguire l’utente e attaccarlo, con l’obiettivo di fargli perdere il controllo e tornare in vantaggio.

Insomma, Sophy si sta rivelando un’autentica sfida anche per i giocatori più esperti di Gran Turismo 7: una risposta che dovrebbe soddisfare chi lamentava una scarsa difficoltà delle intelligenze artificiali, pur rischiando di “spaventare” non poco i piloti.

Ricordiamo che l’aggiornamento è già disponibile per il download e include anche la modalità gratis in VR: gli sviluppatori avevano ammesso di essere inizialmente spaventati dalla possibile scarsa ottimizzazione, ma il risultato finale si è rivelato così ben fatto da aver reso infondata ogni loro preoccupazione.