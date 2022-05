Gotham Knights non si “espande”: brutte notizie per i fan della co-op

Gotham Knights è tornato a farsi vedere nelle scorse ore, facendo osservare ai fan più da vicino non soltanto il gameplay, ma svelando ulteriori dettagli interessanti su cosa sarà possibile aspettarsi dalla nuova attesa avventura.

Sfortunatamente, questo ha significato per i fan anche la conferma di una brutta notizia, che limiterà maggiormente chi intendeva giocare a Gotham Knights con i propri amici.

Poco prima del reveal ufficiale, era infatti spuntato a sorpresa un aggiornamento importante su PlayStation Store, che sembrava aver anticipato l’arrivo della co-op a 4 giocatori.

Tuttavia, come segnalato anche da GamesRadar+, gli sviluppatori hanno prontamente ribadito anche nelle FAQ ufficiali del gioco che sarà possibile avviare una modalità cooperativa solo con un altro giocatore: di conseguenza, i fan dovranno scegliere necessariamente tra due componenti della Bat Family.

Effettivamente, provando ad accedere alla pagina ufficiale di PlayStation Store, non è più possibile trovare alcun riferimento ai 4 giocatori online: l’anticipazione non era dunque altro che un semplice errore dello store digitale per le console Sony.

Ma non si tratta dell’unica brutta notizia arrivata dalle FAQ ufficiali: gli sviluppatori segnalano infatti che la co-op di Gotham Knights potrà essere avviata solo ed esclusivamente online, dato che non sarà presente una modalità cooperativa in locale.

Inoltre, il team ha anche annunciato che il cross-play «non è attualmente previsto»: i fan non dovrebbero dunque potersi aspettare di giocare in cooperativa con amici che possiedono il gioco su piattaforme diverse.

Vale comunque la pena di sottolineare che quella del team non sembra essere una risposta definitiva, lasciando dunque un leggero spiraglio per una possibile implementazione futura del cross-play: in attesa di ulteriori novità ufficiali, se intendete giocare Gotham Knights in compagnia dei vostri amici, dovrete sicuramente tenere in considerazione questi dettagli.

Il reveal ha inoltre confermato che il gioco uscirà soltanto su console next-gen: le versioni PS4 e Xbox One sono state ufficialmente cancellate per garantire la giusta qualità.

Ricordiamo che l’appuntamento da segnare sul calendario è il 25 ottobre 2022, data di lancio definitiva dopo il rinvio arrivato nelle scorse settimane.