Gotham Knights dice stop ai rinvii: Warner Bros ha un’ottima notizia

L’attesa per Gotham Knights è ormai vicina alla conclusione: WB Games Montréal ha infatti comunicato a tutti i suoi fan un’ottima notizia sullo sviluppo del gioco, che ormai sarebbe pronto per il lancio.

Lo studio di sviluppo ha infatti confermato che Gotham Knights è entrato ufficialmente in fase Gold (potete prenotarlo su Amazon): significa che la produzione è stata ufficialmente completata e non ci saranno ulteriori rinvii.

Sembra dunque ormai tutto pronto per il day-one del brawler co-op con la Batfamily, come dimostrato anche dall’annuncio di un fumetto che regala oggetti e svela la sorte di Batman, in contemporanea con l’uscita del gioco.

L’appuntamento è stato dunque ufficialmente fissato al 25 ottobre, giornata in cui Gotham Knights sarà disponibile per l’acquisto su PS5, Xbox Series X|S e PC.

A dare il lieto annuncio è stato direttamente il team di sviluppo sui propri canali social, dove è stata pubblicata anche una foto con tutto lo staff per celebrare questo grande traguardo:

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! ️

On se retrouve en Octobre! The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! ️

See you in October! pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022

Naturalmente questo non significa che i lavori per supportare il titolo possano definirsi del tutto completi: i fan potranno infatti aspettarsi, con molta probabilità, patch day one e possibili aggiornamenti futuri per risolvere qualunque ulteriore problema dovesse emergere in futuro.

In ogni caso, l’annuncio della fase Gold vuol dire che il prodotto è ormai nelle fasi finali di produzione e che potrà essere presto disponibile tra gli scaffali fisici e virtuali dei negozi in tutto il mondo: a meno che non emergano situazioni d’emergenza davvero imprevedibili, la data di lancio dovrebbe ormai essere ufficialmente confermata.

Da diverso tempo il team ha deciso di mostrare ancora più nel dettaglio la grande cura realizzata nel costruire un’avventura che possa soddisfare i fan dell’universo di Batman, come dimostrato da quella che sembra essere la migliore Gotham City mai realizzata.

E naturalmente non può mancare un gameplay ricco d’azione, come anticipato dal recente reveal trailer di Cappuccio Rosso, pronto a entrare in azione per farsi giustizia.