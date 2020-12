Google Stadia, i giochi gratis di gennaio 2021 sono niente male

Google Stadia, dopo le ottime performance viste con Cyberpunk 2077, sembra aver riguadagnato parte dell’interesse perso tra la community di videogiocatori.

Ora, il colosso americano ha svelato i giochi gratis previsti in esclusiva per tutti gli abbonati a Stadia Pro durante il mese di gennaio 2021.

It’s the last Stadia blog of the year & we're ending the year in style with Stadia now on iOS, one more Pro game, and three more games launching today. Plus we're revealing more #StadiaPro games coming this January!

Check out our blog for all the details: https://t.co/H5aY0fAWsF pic.twitter.com/hBS7MJ2TP9

— Stadia (@GoogleStadia) December 22, 2020