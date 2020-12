Assassin’s Creed, tre capitoli arrivano su Stadia (e sono niente male)

In questi giorni Google Stadia sembra aver destato l’interesse dei giocatori, anche e soprattutto grazie alle buone performance di Cyberpunk 2077. Ora, Ubisoft ha annunciato che ben tre capitoli della saga di Assassin’s Creed sono disponibili sulla piattaforma da gioco cloud.

Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Syndicate e Assassin’s Creed Unity sono giocabili da oggi, 16 dicembre 2020, su Stadia. Questi tre capitoli vanno ad affiancare i titoli del franchise già disponibili da tempo, vale a dire Assassin’s Creed Valhalla e Assassin’s Creed Odyssey.

Per chi non lo sapesse, Origins è un’avventura ambientata nell’Antico Egitto, uno dei periodi storici più misteriosi di sempre mentre Syndicate ha luogo nella Londra del 1868 durante la Rivoluzione Industriale, un periodo che ha dato inizio a un’incredibile era di invenzioni.

Ultimo ma non meno importante, Unity è invece ambientato nel 1789, più precisamente durante la rivoluzione francese, un periodo che ha trasformato la città di Parigi da splendida città a luogo di caos e paura.

Ciascun gioco è ora acquistabile singolarmente oppure via Ubisoft+ (ossia il servizio in abbonamento della casa transalpina, disponibile da oggi in beta su Stadia negli USA).

Ricordiamo che a partire dalla giornata di ieri, Assassin’s Creed Valhalla ha ricevuto un nuovo e importante aggiornamento, ovvero la patch 1.1.0. Portando il gioco alla versione 1.1.0, il download è disponibile per le varie piattaforme: tra le novità incluse, anche il Festival di Yule, un evento che permetterà al protagonista Eivor di partecipare ad attività a tema invernale assieme al suo popolo.

Nella nostra recensione che trovate sempre e solo sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo illustrato che il gioco «ha dalla sua una storia e delle tematiche di fondo che, pur sommerse in un mare di contenuti ridondanti, hanno fascino e vi sapranno tenere a lungo nel loop.»

Assassin’s Creed Valhalla è acquistabile dal 10 novembre 2020. Il gioco è approdato anche su console di nuova generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X|S.