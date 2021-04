GOG vi regala un nuovo gioco gratis

Una nuova iniziativa per gli appassionati di PC gaming permette a tutti di portarsi a casa un nuovo gioco gratis, grazie a GOG.

Il negozio online porta la firma dei creatori di Cyberpunk 2077, per chi non lo conoscesse, ed è tra i più utilizzati in rete.

Non si tratta del solo titolo attualmente gratuito per PC, anzi: qui potete trovarne un altro la cui promozione ha però una durata limitatissima.

Più longeva è invece la promozione dei giochi gratis di Epic Games Store che, com’è noto, non si rinnoverà fino al prossimo giovedì.

Il gioco messo sul piatto da GOG è Tonight We Riot, che sarà riscattabile da adesso fino alla prossima domenica 2 maggio, alle ore 15:00.

Per riscattarlo, non dovrete far altro che dirigervi sulla home page del popolare rivenditore, scrollare in basso e cliccare sul banner dedicato alla promo.

Tonight We Riot è un action shoot ‘em up arcade lanciato nel maggio 2020 da Pixel Pushers Union 512 e Means Interactive.

Viene descritto come un “rivoluzionario retro brawler crowd-based”, in cui ribellarsi ai ricchi capitalisti che controllano elezioni, media e la vita delle persone comuni.

Insomma, sembra proprio la soluzione ideale per passare un fine settimana tranquillo e all’insegna della convivenza pacifica.

Com’è tradizione di GOG, questa copia di Tonight We Riot viene conferita DRM-free, il che vuol dire che non dovrete legarla ad alcun client come PlayStation Store per fruirne.

Sempre su PC sono stati annunciati da poco i giochi gratis per gli abbonati ad Amazon Prime, che saranno disponibili dal 3 maggio.

Ma non si gioca gratis soltanto su PC: anche su console e in particolare su Xbox sono appena arrivati due titoli gratuiti per il weekend.

Allo stesso modo, su PlayStation, grazie all’iniziativa Play at Home, i giocatori possono portarsi a casa Horizon Zero Dawn senza alcun costo o abbonamento.