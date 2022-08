GOG vi regala un nuovo gioco gratis, da ora e per sempre

GOG ha deciso di offrire a sorpresa a tutti i suoi utenti un nuovo interessante gioco gratis: da questo momento potrete riscattare senza alcun costo aggiuntivo la versione rimasterizzata di una divertente avventura medievale.

Si tratta di Dink Smallwood HD, la nuova edizione di un GDR divenuto ormai un classico per via del suo stile umoristico e di una visuale isometrica che richiama fortemente i primi capitoli di The Legend of Zelda (potete recuperare Breath of the Wild in consegna rapida su Amazon).

Il titolo si aggiunge dunque all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di CD Projekt: il titolo è stato infatti offerto per sempre senza alcun costo aggiuntivo e riproposto direttamente dagli originali creatori del gioco.

In questa divertente avventura ci troveremo in un mondo medievale abitato dai draghi e dove i cavalieri combattono con coraggio e onore: il nostro protagonista, Dink, non fa però parte di questa categoria.

Dink Smallwood è infatti un semplice allevatore di maiali che si ritroverà ad affrontare un viaggio epico e magico per poter salvare il suo fantastico mondo, con un’avventura divertente che non si farà mai prendere troppo sul serio.

La versione HD offerta in omaggio su GOG è stata costruita su un nuovo engine che permette di accedere a tanti miglioramenti, come una colonna sonora rimasterizzata e aggiornamenti quality of life come punti di salvataggio e la possibilità di saltare i dialoghi.

Se volete provare anche voi questa simpatica e folle avventura medievale, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Add to cart», per poi proseguire al checkout e “pagare” il vostro ordine con zero centesimi.

Una volta completata l’operazione, Dink Smallwood HD sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito. Ricordiamo che non è prevista alcuna data di scadenza, dunque non c’è alcuna fretta per poter riscattare questo nuovo omaggio su PC.

