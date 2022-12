GOG regala un gioco gratis, un horror per gli amanti di Resident Evil

Il 2022 è stato contraddistinto da una valanga di titoli offerti gratuitamente, tanto che GOG ha deciso ora di regalarci un nuovo gioco gratis per salutare l’anno ormai agli sgoccioli.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questo tipo, specie per il fatto che queste accadono con una certa regolarità.

Solo pochi giorni fa, infatti, la piattaforma in questione aveva offerto un altro gioco interamente gratuito, un titolo ideale per chi si vuole spaventare.



Senza contare che sempre di recente era stata invece rilasciata una leggendaria avventura grafica, a cui ora si aggiunge un altro titolo messo a disposizione in forma totalmente gratuita.

Il gioco offerto oggi da GOG è infatti Daymare 1998, il gioco ispirato ai classici Resident Evil e sviluppato dai bravissimi e talentuosi ragazzi di Invader Studios.

La descrizione ufficiale recita:

Daymare 1998 è un survival horror in terza persona con meccaniche survival hardcore e nemici estremamente difficile da uccidere. Il gioco richiede un approccio strategico sia ai combattimenti che alla risoluzione dei puzzle, mentre la storia, vissuta da tre punti di vista diversi, si rivela essere oscura e profonda.

Il gioco è infatti completamente gratuito e può essere riscattato – per un periodo di tempo limitato – a questo indirizzo, cliccando semplicemente su ‘Go to Giveaway’ e poi sul banner ‘Add to library’. Dopodiché, vi auguriamo buon divertimento!

Restando in tema, Xbox ha confermato i nuovi giochi gratis disponibili a gennaio con Games With Gold: ecco la lista dei titoli da scaricare gratis.

Ma non solo: Epic Games Store ha rilasciato l’ultimo regalo dell’anno nelle scorse ore, una grande avventura in soggettiva gratuita per una manciata di giorni.

Infine, PlayStation Plus ha svelato i giochi gratis di gennaio 2023 e, a conferma dei rumor degli ultimi giorni, e ci sono dei grandi titoli.