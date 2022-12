GOG regala un altro gioco gratis, un RPG «piratesco»

Giocare senza spendere troppo è cosa buona e giusta, tanto che quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è sicuramente un momento di massima goduria.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questi tipo, specie per il fatto che queste accadono con una certa regolarità.

Lo scorso mese di novembre, infatti la piattaforma aveva offerto un altro gioco, un titolo ideale per chi ama il vino (sì, proprio così).



Senza contare che solo pochi giorni fa era stata invece rilasciata un’avventura “in miniatura” davvero molto divertente, a cui ora si aggiunge un nuovo titolo messo a disposizione gratuitamente.

Il nuovo regalo di GOG è un gioco tutto italiano, King of Seas, un action RPG con ambientazione piratesca generato proceduralmente, sviluppato da 3DClouds e pubblicato da Team17.

La descrizione ufficiale recita:

King of Seas è Gioco di Ruolo d’azione ambientato in un mondo piratesco procedurale. Dovrai lottare per riconquistare quanto tolto da un feroce complotto: un’avventura epica ti attende in un mondo fantastico, costellato da combattimenti, isole sperdute e tesori. Un universo ricco di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato che ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il re di tutti i pirati.

Il gioco è infatti completamente gratuito e può essere riscattato – per un periodo di tempo limitato – a questo indirizzo, cliccando su ‘Add to Library’ nel banner del gioco.

Il nuovo titolo gratis di oggi si aggiunge all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di GOG, che speriamo non smetta mai di proporre offerte di questo tipo.

