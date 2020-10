GOG.com vi regala un gioco: ecco come riscattarlo gratis!

Sono mesi felici per chi vuole giocare a videogiochi che gli vengono regalati direttamente dai publisher. Così, mentre Epic Games continua di settimana in settimana a lanciarvi addosso titoli gratuiti da riscattare sul suo store, ecco che anche GOG.com, il catalogo digitale di CD Projekt, partecipa proponendovi un gioco gratis da riscattare con il minimo sforzo.

Il gioco in questione è Europa Universalis II, strategico in tempo reale ad ambientazione storica di Paradox Interactive, in cui dovete giostrarvi tra le diverse crisi che stanno scuotendo il Vecchio Continente ai tempi di Giovanna D’Arco. Potete saperne di più visitando direttamente la pagina del prodotto a questo indirizzo.

Europa Universalis II

Se, invece, volete riscattare il gioco, dovete semplicemente cliccare il link di seguito: in alto, nell’intestazione, vedrete un banner che vi inviterà a partecipare al giveaway. Premete sul bottone verde (da loggati) per associarlo al vostro profilo e farlo vostro senza spendere nemmeno un centesimo.

Se, invece, vi siete persi i giochi gratis di Epic Games Store lanciati qualche giorno fa potete recuperarli a questo indirizzo.