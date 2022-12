God of War Ragnarok sarebbe stata l’occasione perfetta per un cameo del giovane Kratos

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, è stata premiata dal pubblico anche per la sua storia appassionante, sebbene in un determinato momento del gioco avrebbe potuto (o megliol, dovuto) includere un giovane Kratos.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, appassionando fan e non.

Dopo che un momento particolarmente impressionante e unico del gioco sta ricevendo grandi consensi dai giocatori, altri hanno iniziato a porsi un dubbio.

Come riportato anche da Game Rant, durante la narrazione c’è un momento particolare in cui si è presentata l’occasione perfetta per Santa Monica Studios di far scontrare il Kratos della trilogia originale con il Kratos “anziano” del soft reboot.

Vale la pena sottolineare che quanto segue contiene ovvi spoiler sulla trama e i personaggi di God of War Ragnarok.

Quindi se non avete ancora giocato al titolo Santa Monica e preferite non sapere cosa vi aspetta, evitate di continuare la lettura.

L’utente Reddit SkywardStrike1998 ha postato che in un momento del gioco ha letteralmente trattenuto il fiato nell’attesa che Kratos dovesse combattere il suo io più giovane della trilogia originale come boss fight.

SkywardStrike1998 ha incluso uno screenshot con una scena della parte del gioco in cui Freya porta Kratos dalle Norne, note per la loro capacità di prevedere il futuro.

La scena stessa è un riferimento a God of War 2 per PlayStation 2, dove Kratos deve recarsi dalle sorelle del destino per cambiare la sua morte per mano di Zeus.

Durante la visita di Kratos e Freya alle Norne, queste ultime utilizzano potenti illusioni del passato che raffigurano i momenti più spiacevoli della sua vita.

Altri utenti hanno condiviso l’opinione che si aspettavano che Santa Monica Studios aggiungesse il Kratos della trilogia originale di God of War come boss fight per affrontare i suoi peccati e rimpianti passati.

D’altra parte, un utente ha contestato questa idea e ha dichiarato: «Kratos ha fatto i conti con il suo passato nell’ultimo gioco, questo capitolo era incentrato sull’essere migliore».

