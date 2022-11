God of War Ragnarok, ecco 3 cose che Barlog ha voluto accadessero

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, è un gioco completo dalla A alla Z, sebbene ora è il director a svelare qualche curioso retroscena.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) ha infatti dalla sua una mole di contenuti invidiabile.

Solo poche ore fa il director del titolo ha svelato anche un dettaglio clamoroso riguardo un colpo di scena, sebbene ora è il momento di parlare di altro.

Ora, come riportato anche da Game Rant, Eric Williams ha rivelato le tre cose che secondo Cory Barlog avrebbero dovuto avere luogo durante la storia del nuovo gioco.

Prima di proseguire, vi avvertiamo che la notizia contiene spoiler sulla storia di God of War Ragnarok. Proseguite a vostro rischio.

La storia di God of War Ragnarok pone fine alla saga della mitologia norrena iniziata con il capitolo del 2018. Kratos e Atreus si trovano a dover affrontare personaggi del calibro di Thor, Odino e altri mentre lottano contro i propri destini.

Per quanto riguarda la storia, il director Eric Williams è stato informato dal direttore creativo Cory Barlog di tre cose che avrebbero dovuto necessariamente accadere durante il gioco, come rivelato in una recente intervista di IGN US.

Secondo Williams, le tre cose in questione sono: l’accadimento dell’evento apocalittico noto come Ragnarok, l’addio di Atreus e la morte di Brok.

Naturalmente, come tutti coloro che hanno completato la storia del gioco sapranno, tutte e tre questi eventi hanno luogo entro i titoli di coda.

Barlog avrebbe quindi di fatto “imposto” che questi eventi accadessero, dando alla storia del gioco un senso ancora più marcato.

Nella nostra recensione di Ragnarok, che trovate a questo indirizzo, vi abbiamo reso noto a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Ma non solo: su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga di God of War: avete avuto modo di leggerla?