God Of War PC, Forza Horizon 5 e tanti altri giochi con sconti sino al 70% su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il nuovissimo Forza Horizon 5 a soli 49,79€, rispetto ai 60€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 10€.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che «brillante, vario, splendido da vedere e magnifico da giocare, Forza Horizon 5 riesce nell’arduo compito di superare il suo predecessore. Sebbene non manchino parecchi momenti in cui si bada molto alla quantità, facendo affiorare un forte senso di già visto, il nuovo capitolo della serie è una prepotente dimostrazione di forza e il primo vero ruggito di questa nuova generazione, che è finalmente entrata nel vivo».

Piuttosto interessante anche lo sconto sul preorder della versione PC di God Of War, proposto a soli 36,99€. Nel titolo vivrete l’avventura di Kratos e Atreus attraverso i reami con l’opzione della risoluzione 4K e del framerate sbloccato. La versione PC include anche tecnologie come gli strumenti per migliorare i riflessi e l’ambient occlusion come GTAO e SSDO, nonché il supporto al DLSS di NVIDIA.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming

