God of War 2 su PS5: Christopher Judge tornerà nel sequel (ed è entusiasta)

Durante la serata di ieri, non senza stupore da parte dei giocatori, Sony ha confermato l’arrivo di un nuovo capitolo di God of War previsto su console PS5 e sviluppato dallo studio di Sony Santa Monica.

Del gioco al momento si sa ancora molto poco, se non che sarà con molta probabilità ambientato nelle lande nordiche grazie alla venuta del Ragnarok (nella mitologia norrena, lo scontro finale tra le forze della luce e e quelle delle tenebre).

Un'immagine di Kratos e Atreus.

Ora, però, l’attore Christopher Judge – che ha dato la voce a Kratos nel reboot uscito nel 2018 – è apparso con un posto su Twitter poco dopo l’annuncio del nuovo capitolo per PS5, donando ai fan una conferma decisamente gradita.

Nel primo dei due video pubblicati da Judge, lo vediamo armeggiare con le impostazioni di un microfono, pronunciando l’ormai storico “Ragazzo!” (esclamazione di Kratos rivolta a suo figlio Atreus in ben più di un’occasione).

Il secondo breve filmato, visionabile poco sotto, mostra l’attore inquadrare una action figure di Kratos, per poi rivolgere la camera dello smartphone verso il suo volto sempre più sorridente.

Si tratta di una conferma più che esplicita che Judge interpreterà ancora una volta il ruolo del Dio della Guerra nel secondo capitolo ufficiale della serie reboot.

Avete già letto anche che l’artista Lap Pun Cheung ha re-immaginato il Dio della Guerra e il suo Atreus in stile Studio Ghibli (per un risultato finale così sorprendente che non sfigurerebbe affatto in un film animato diretto da Hayao Miyazaki)?

Il debutto di God of War 2 (titolo provvisorio) è previsto nel corso del 2021 in esclusiva assoluta su console PlayStation 5, sotto etichetta PlayStation Studios. Al momento non si conoscono i dettagli della trama del gioco, ambientata con molta probabilità a ridosso della fine del primo capitolo.