God of War 2 non è il solo titolo PS5 di Santa Monica Studio? Lo suggerisce Cory Barlog

Cory Barlog è solito lanciare indizi sui social relativi ai nuovi giochi in cantiere di Santa Monica Studio, e potrebbe averlo appena fatto di nuovo.

Il creative director di God of War ha infatti cambiato diverse informazioni sul suo profilo Twitter personale, dando il là ai fan per immaginare qualcos’altro che potrebbe stare bollendo in pentola oltre al già annunciato sequel della storia di Kratos e Atreus.

In particolare, il cambio di immaginare del profilo e la residenza nello «spazio profondo» sembrano rinfocolare i rumor secondo cui Barlog si starebbe occupando di una nuova produzione fantascientifica.

Il director potrebbe aver lasciato God of War 2 nelle mani di Eric Williams, come suggerito da questo tweet di inizio anno in cui invitava a ricordare questo nome.

Williams è un senior programmer di Santa Monica Studio, che potrebbe averne ereditato la guida del franchise per il tempo in cui Barlog dovrà invece occuparsi di altro.

Un titolo fantascientifico è da tempo in gestazione presso la software house americana, che nascose addirittura un easter egg in God of War Ascension.

Quel progetto, però, non vide mai la luce dal momento che venne cancellato proprio per fare spazio al ritorno della serie di Kratos in grande stile.

God of War 2 è stato reso ufficiale all’ultimo evento PlayStation ed è dato in uscita nel 2021, sebbene non abbia ancora un titolo.