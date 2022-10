Gli sviluppatori di Call of Duty rivelano il loro spin-off dei sogni

Call of Duty è una saga a dir poco prolifica, ma effettivamente non ci sono mai stati degli spin-off dedicati a particolari personaggi.

La saga sta continuando con i suoi episodi regolari, tra cui Modern Warfare 2 che è prossimo e potete già ordinare su Amazon.

Titolo che si prepara ad esordire nella next-gen e su PC porta con sé dei requisiti minimi e raccomandati non indifferenti.

Modern Warfare 2 potrebbe anche espandere la sua campagna single player con gli immancabili DLC che, secondo delle indiscrezioni, potrebbero essere a pagamento.

E se Call of Duty avesse degli spin-off? Gli ipotetici titoli in questione sono stati immaginati proprio dagli sviluppatori di Infinity Ward, tramite IGN US.

Durante una intervista con i colleghi del portale statunitense, il direttore narrativo di Infinity Ward, Jeffrey Negus, e lo scrittore capo di Modern Warfare 2, Brian Bloom, hanno immaginato la loro idea per un episodio della saga spin-off incentrato su un personaggio della serie.

Bloom è partito a gamba tesa con l’idea di una storia delle origini di Ghost, che sarà il protagonista di Modern Warfare 2, tra l’altro.

Idea che anche Negus supporta, proprio perché Simon “Ghost” Riley è un personaggio a suo modo iconico su cui si potrebbe lavorare per creare una narrazione efficace:

«C’è qualcosa in quel personaggio che è iconico. Ma la maschera. e alcuni di quegli elementi più superficiali, come abbiamo tentato di costruirli qui nella nostra versione attuale, da dove vengono quelle cose? Esplorarlo, e guardarlo, sarebbe qualcosa che penso che il pubblico apprezzerebbe.»

Chissà che il successo di Modern Warfare 2, con Ghost come protagonista, non possa portare a pensare gli sviluppatori a fare davvero questa follia.

Intanto ci sono già delle idee per il futuro del franchise, con Call of Duty 2025 che potrebbe essere un altro sequel di una linea narrativa molto amata.

Mentre l’episodio del 2024 potrebbe addirittura rompere gli schemi, stando a quanto dichiarato di recente.