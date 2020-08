Gli SSD di PlayStation 5 e Xbox Series X faranno la differenza

Ogni nuova generazione di console ha introdotto delle novità che hanno incarnato, per così dire, il “salto” tecnologico sancito dall’arrivo delle nuove macchine. Sarà così anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, anche se – come spiegato qualche tempo fa da uno scettico Atsushi Inaba di PlatinumGames – non sarà facile per loro riuscire a vendere le novità fin dal colpo d’occhio, dal momento che passaggi come quello dal 2D al 3D non sono più riproducibili.

La chiave di volta dell’esperienza su PS5 e XSX risiederebbe però nei loro SSD: un dettaglio che né Sony né Microsoft hanno nascosto, e che trova conferma anche nelle parole di Johan Conradie, technical director di Destroy All Humans!.

PlayStation 5

Intervistato dai colleghi di GamingBolt, lo sviluppatore ha posto l’accento sulle performance I/O garantite proprio dai nuovi supporti di memorizzazione delle console next-gen, che sostituiscono gli hard disk tradizionali. A parole sue:

Avere delle performance di questo livello nel campo I/O è un upgrade fantastico rispetto a ciò con cui abbiamo lavorato fino ad oggi. Vedrete una rivoluzione nei giochi next-gen, quando i tempi di caricamento saranno minimi o del tutto assenti. Anche le performance più basse possibili su Xbox Series X sono già un upgrade fantastico [rispetto agli attuali standard].

Conradie si è espresso anche sulla CPU delle nuove console, che si affideranno a processori AMD Zen 2 semi-custom, e su cui Xbox Series X dovrebbe essere più performante.

A tal proposito, per lo sviluppatore PS5 servirà da benchmark per le prestazioni della CPU: «PS5 diventerà la piattaforma di benchmark per l’ottimizzazione della CPU, con l’obiettivo di raggiungere gli stessi risultati finali su entrambe le console.»

Xbox Series X

Vi ricordiamo che Xbox Series X arriverà ufficialmente a novembre, mentre siamo ancora in attesa di una finestra più specifica per PS5, per ora attesa per Natale 2020.