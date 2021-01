Gli NPC di Zelda: Breath of the Wild sono Mii (e potete metterci i vostri)

I modder fanno sempre delle deliziose scoperte, in particolare quando si tratta di titoli open world, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild non costituisce un’eccezione.

Poche ore dopo avervi parlato dell’ultimo grande segreto di Nier Automata, ecco che arriva una chicca dall’acclamato titolo di Nintendo.

Come spiegato dall’utente Twitter @HEYimHeroic, “esperto di Mii”, «gli NPC usano una versione avanzata del formato Mii».

La Grande N ha di fatto costruito i personaggi con cui possiamo parlare nel titolo utilizzando i ben noti avatar dei giocatori su Wii.

«Questo vuol dire che con il modding è possibile iniettare i Mii nel gioco», ha aggiunto il modder, articolando poi il funzionamento di questo sistema (che non è proprio semplicissimo come sembrerebbe, ma è un buon inizio).

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. :)

Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA

— i'm alice (@HEYimHeroic) January 4, 2021