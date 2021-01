Buon 2021 da Nintendo che taglia i prezzi di Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 e tanti altri!

Nintendo ha deciso di fare ai suoi affezionati degli auguri decisamente concreti per l’arrivo del 2021, accompagnando le felicitazioni a una valanga di sconti di Capodanno su Nintendo eShop. Queste promozioni sono in essere da oggi, 1 gennaio, fino al 10 gennaio prossimo, con tagli di prezzo fino al 75% degli abituali costi di listino dei giochi Nintendo Switch.

A mettersi particolarmente in evidenza in questi sconti di Nintendo è il fatto che siano previste offerte anche per i giochi della casa di Kyoto, che molto di rado vedono i loro prezzi calare: ecco così venire coinvolti degli irrinunciabili come gli splendidi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe, solo per citarne alcuni.

Tra i giochi in offerte che potete trovare su eShop della vostra Switch fino al 10 gennaio segnaliamo:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 48,99€ anziché 69,99€

a 48,99€ anziché 69,99€ Mario Kart 8 Deluxe a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Super Mario Odyssey a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Luigi’s Mansion 3 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ 51 Worldwide Games a 27,99€ anziché 39,99€

a 27,99€ anziché 39,99€ 1-2-Switch a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ Hyrule Warriors: Definitive Edition a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Dragon Quest XI S Edizione Definitiva a 29,99€ anziché 59,99€

Dai il via al 2021 approfittando di sconti fino al 75% su una selezione di titoli per #NintendoSwitch. Le Offerte di Capodanno dell'#eShop sono iniziate! Vedi i giochi in offerta: https://t.co/L864NOF58E pic.twitter.com/dWJDPoFaiO — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 1, 2021

Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99€ anziché 39,99€

a 27,99€ anziché 39,99€ Octopath Traveler a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Monster Hunter Generations Ultimate a 15,99€ anziché 49,99€

a 15,99€ anziché 49,99€ BioShock: The Collection a 29,99€ anziché 49,99€

a 29,99€ anziché 49,99€ The Outer Worlds a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ The Witcher 3: Wild Hunt a 41,99€ anziché 59,99€

a 41,99€ anziché 59,99€ Immortals: Fenyx Rising a 41,99€ anziché 59,99€

a 41,99€ anziché 59,99€ Crash Team Racing a 19,99€ anziché 39,99€

a 19,99€ anziché 39,99€ Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari Deluxe a 19,99€ anziché 39,99€

L’elenco di tutti i giochi in sconto è in realtà lunghissimo: se siete interessati, potete vederlo integralmente a questo link, con tanti auguri da parte di Nintendo.