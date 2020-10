Giochi PS4 ed accessori gaming a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 12 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai videogiochi PS4 ed accessori gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con Final Fantasy XY Royal Edition, versione definitiva del gioco di ruolo realizzato da Square Enix, che comprende: una nuova zona finale, le Rovine di Insomnia; controllo totale dello Yacht reale; un accessorio per attivare la nuova azione “Panoplia Suprema”; una nuova visuale in soggettiva; più di una dozzina di contenuti scaricabili; tutti i contenuti già inclusi nel Season Pass; Archivio ed una missione per ottenere e migliorare la Regalia Type-D.

In questo action RPG, combatterete insieme all’erede al trono Noctis per liberare il regno di Lucis, da sempre custode del potere della magia. Nel titolo vi ritroverete ad affrontare battaglie avvincenti ed esplorare un mondo sconfinato insieme al principe e ai suoi fidati amici.

Solitamente Final Fantasy XV: Royal Edition viene proposto al prezzo di 49,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 25,53€, risparmiando 24,46€.

Passiamo alle cuffie NACON GH-300SR, che offre comodi padiglioni auricolari imbottiti con retroilluminazione ed effetti luminosi. Gli altoparlanti da 40mm assicurano bassi potenti ed un audio cristallino, mentre il microfono è completamente rimovibile per un’estetica più pulita. Il collegamento avviene tramite un cavo USB con una lunghezza di circa ben 2,5m, sul quale sono anche posizionati alcuni comandi per il controllo del volume e la disattivazione del microfono.

Solitamente le cuffie NACON GH-300SR vengono proposte a 79,99€, ma oggi potete acquistarle per soli 58,43€.

