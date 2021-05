Giochi PS4 e PS5 a partire da 9,98€ da Gamestop per i Days Of Play

La catena Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi per Playstation 4 e Playstation 5 con prezzi a partire da soli 9,98€. L’iniziativa, chiamata “Days Of Play” è valida fino al 7 giugno, quindi vi consigliamo di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

Si tratta di una selezione di titoli davvero molto interessante, tra cui spicca Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,98€. Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man.

Piuttosto interessante anche Ghost of Tsushima, che potete portarvi a casa a soli 39,98€, open world d’avventura ambientato nel Giappone Feudale in cui i giocatori vestiranno i panni di un samurai che cercherà di respingere l’invasione mongola che ha messo a ferro e fuoco quella che era sempre stata la sua casa. Per farlo, conscio di essere terribilmente in inferiorità numerica, potrà scegliere tra un approccio più diretto e uno, invece, sensibilmente più furtivo.

Infine, non potete lasciarvi sfuggire diversi giochi della linea Playstation Hits, attualmente proposti ad appena 9,98€, tra i quali trovate prodotti di indubbio spessore come God Of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Bloodborne.

Vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il catalogo dei titoli in offerta, mentre di seguito vi riportiamo una nostra selezione di prodotti. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.

