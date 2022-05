I giochi horror sono molto più spaventosi dei film, per Elon Musk

Che Elon Musk abbia, ora, anche più voglia di dedicare il suo tempo a Twitter non è certo una sorpresa – considerando che ha da poco raggiunto l’accordo sulla base di $44 miliardi per aggiungere anche il noto social network dei cinguettii e del micro blogging al novero delle sue attività, come vi abbiamo raccontato sul nostro sito gemello Tom’s Hardware.

Tuttavia, è più sorprendente trovare il proprietario di SpaceX e Tesla commentare un cinguettio di Hideo Kojima in cui si parlava di horror, andando a snocciolare quelli che ritiene essere alcuni videogiochi horror che gli hanno lasciato il segno.

Sappiamo che Kojima, da diverso tempo, viene immaginato al lavoro su un titolo horror dopo il deragliamento di Silent Hills, cancellato in seguito al divorzio con Konami. Si era parlato di un idillio con Google per quest’opera, poi a sua volta non durato, anche se il gigante di Mountain View aveva negato di aver mai cancellato un horror di Kojima.

Probabilmente anche Elon Musk sarà in attesa di Dead Space Remake

Tuttavia, lo stesso autore di Death Stranding (che trovate su Amazon a prezzo ridotto) afferma sempre senza troppe remore di essere un tizio molto pauroso che potrebbe avere qualche difficoltà con un’opera horror – cosa confermata anche dall’ultimo tweet.

«Pensavo di vedere un film spaventoso prima di dormire, ma è meglio di no» ha scritto Kojima. «Meglio che continui a leggere un libro».

Questa sua affermazione ha attirato le attenzioni di Elon Musk, secondo il quale i videogiochi horror sono molto più efficaci rispetto ai film horror, probabilmente in virtù del fatto che i primi sono interattivi, mentre i secondi sono parte di un medium passivo.

Nelle parole di Musk:

«I videogiochi sono più spaventosi di qualsiasi film d’orrore, con distacco».

Video games are scarier than any horror movie by far — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

L’affermazione ha trovato concordi altri giocatori, che hanno sottolineato come alcuni giochi horror possano essere difficili da completare proprio perché «non sai cosa ti attende dietro l’angolo».

A tal proposito, Musk ha spiegato:

«Dead Space 2, FEAR 2 e BioShock sono grandiosi».

Dead Space 2, FEAR 2 and Bioshock are great — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Al di là dell’inclusione di BioShock, che ha sicuramente sfumature diverse rispetto agli altri due, è interessante notare che i giocatori hanno commentato il suo post elencando a loro volta i titoli che li hanno spaventati di più.

Si va dalla saga Resident Evil a P.T., diversi citano Dead Space e qualcuno afferma anche di essersi sentito molto disturbato dall’esperienza di Outer Wilds.

Non è la prima volta che Musk mette in evidenza la sua passione per i videogiochi: al momento dell’uscita di Cyberpunk 2077, ad esempio, l’imprenditore aveva fatto notare – per ovvi motivi – quella che riteneva essere l’assenza delle auto a guida autonoma. Il gioco gli era comunque piaciuto, soprattutto in alcune scelte di design, al punto che inseguito ai suoi cinguettii e alle persone che avevano raggiunto, CD Projekt aveva visto un incremento del valore delle sue azioni.

Vedremo se Kojima – che lo scorso anno aveva assicurato che sarebbe stato sul palco dei TGA a dicembre 2022 – sarà effettivamente al lavoro su un titolo horror, o se il game director di Kojima Productions sarà all’opera su qualcosa di diverso. In ogni caso, sappiamo che avrà i fari di Elon Musk puntati addosso.