Giochi gratis per Xbox nel fine settimana: c’è un GDR di Bethesda

Anche per questo fine settimana, Xbox ha rinnovato nuovamente i Free Play Days, l’iniziativa con la quale gli utenti hanno a disposizione nuovi giochi gratis per il weekend.

Gli eventi di giornate di gioco gratuito sono riservate in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, dato che si tratta una delle tante promozioni incluse nei servizi in abbonamento.

I giocatori in possesso di un’iscrizione attiva possono inoltre ottenere senza costi aggiuntivi ulteriori bonus, come la possibilità di scaricare gratis un amato sparatutto a scorrimento.

Tra i titoli disponibili gratuitamente questo fine settimana è incluso anche un popolare GDR di Bethesda, già disponibile gratis da ieri anche su Steam.

I Free Play Days di questo weekend offriranno infatti agli utenti Xbox la possibilità di provare le versioni complete di The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, Hood Outlaws & Legends e I Am Bread.

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited è un GDR multiplayer, giocabile però anche da soli, ambientato nell’omonimo universo di Bethesda che permetterà di creare un proprio stile di gioco e di scoprire la Seconda Era di Tamriel, con un titolo ottimizzato per garantire le migliori prestazioni su Xbox Series X|S.

Hood Outlaws & Legends è ambientato in un mondo medievale, nel quale bande rivali dovranno sfidarsi all’interno di un multiplayer PvPvE: i giocatori dovranno formare la propria banda di fuorilegge e competere per portare a termine la rapina perfetta contro un governo tirannico.

Infine, I Am Bread è una divertente avventura realizzata dai creatori di Surgeon Simulator che ci metterà, letteralmente, nei panni di una fetta di pane nella sua avventura per diventare un toast, finendo perfino nello spazio.

Di seguito vi forniremo i link alle pagine ufficiali dei giochi gratis per Xbox nel fine settimana: per poterli scaricare sui vostri dispositivi, non dovrete fare altro che fare il login e cliccare sull’apposito pulsante.

I nuovi giochi gratis Xbox saranno disponibili gratis per tutto il fine settimana, con l’unica eccezione di The Elder Scrolls Online che rimarrà disponibile fino al 30 agosto gratuitamente su tutte le piattaforme.

