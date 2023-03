Giochi gratis da giocare questo weekend

Il weekend è sempre un momento propizio per rilassarsi e dedicarsi un po’ ai videogiochi. Certo, le cose possono farsi un po’ più difficili se magari non avete budget da spendere e, quindi, state cercando qualcosa da giocare gratis.

In quel caso, però, abbiamo deciso di mettere insieme questo piccolo articolo-contenitore, in cui vi segnaliamo a cosa potete giocare gratis questo fine settimana, magari per scoprire qualcosa di nuovo.

Resident Evil 4 Remake – Demo

Ovviamente, la cosa più calda da giocare gratis al momento è senza dubbio la demo di Resident Evil 4: Remake, pubblicata solo pochi giorni fa da Capcom.

In vista del debutto del 24 marzo prossimo, vi permetterà di mettervi alla prova con i primi passi dell’avventura di Leon S. Kennedy ed è disponibile su tutte le console (meno Switch) e su PC.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – Demo

Pochissimi giorni fa, Nintendo ha confermato che ora potete accedere a Nintendo eShop sulla vostra Nintendo Switch per scaricare una demo dell’affascinante spin-off della saga di Bayonetta, di cui vi abbiamo già proposto le nostre impressioni.

Ora potete provare gratis lo spin-off di Bayonetta

I giochi del free weekend di Steam

Come segnalato in questa notizia, per questo fine settimana Steam sta proponendo addirittura un free weekend per cinque diversi videogiochi. Significa che, semplicemente armandovi di PC (o di Steam Deck, se compatibili), potete accedere al vostro account Steam, scaricarli e giocarci fino alle ore 19 di lunedì, senza spendere un soldo.

Se dovessero piacervi, poi, potreste procedere ad acquistarli approfittando del momentaneo sconto.

I giochi in questione sono:

I giochi gratis di Xbox Free Play Days

In questo caso, parliamo di una selezione di giochi offerti gratis a chi, probabilmente per altri motivi, ha fatto un abbonamento a Game Pass Ultimate o a Xbox Live Gold. E anche qui i nomi sono molto interessanti e li trovate di seguito:

Come notate, figura anche Cities Skylines, in attesa del debutto del seguito annunciato proprio pochi giorni fa, che sarà gratis dal day-one su Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming).

I giochi gratis di Amazon Prime

Un po’ tutti abbiamo un abbonamento Amazon Prime attivo, vuoi per le spedizioni più veloci, vuoi per accedere ai contenuti video. Molti però dimenticano che quell’abbonamento permette di accedere anche a una selezione di giochi inclusi ogni mese, ai quali in questi giorni – in vista del weekend – se ne sono aggiunti altri due.

Al momento, quindi, tramite l’abbonamento Amazon Prime che magari avete già sottoscritto per tutt’altro potete giocare gratis:

I Am Fish

Book of Demons

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Adios

Faraway 3

Il gioco gratis di Epic Games Store

Vi ricordiamo che da giovedì potete anche riscattare e scaricare gratis il nuovo gioco gratis settimanale di Epic Games Store, che in questo caso è l’intrigante Call of the Sea.

Parliamo di una affascinante avventura grafica in cui dovete risolvere misteri ed esplorare un’isola che non sembra raccontarvela proprio tutta.

Per saperne di più, fate riferimento alla nostra recensione del gioco.

Ogni giovedì Epic Games Store lancia un nuovo gioco gratis

I giochi inclusi nei vostri abbonamenti

Non c’è bisogno di rimarcarlo, ma ovviamente potete anche approfittare degli abbonamenti che magari avete già attivato – come PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo Switch Online – per accedere a giochi on demand che vengono resi disponibili per i sottoscrittori.

In questo caso, vi ricordiamo che su Switch Online è stato aggiunto pochissimi giorni fa anche Metroid Fusion.

I giochi free-to-play

A questi si sommano, infine, i giochi che sono sempre disponibili gratis. Da Rocket League a Fortnite, passando per Call of Duty: Warzone, Multiversus, eFootball e Apex Legends: qui i nomi sono tanti e sono votati soprattutto a chi gioca in competitivo, ma non solo – pensiamo a Genshin Impact.

In questo caso, potete trovare un riepilogo per PS5 e PS4 a questo link, così da scegliere il gioco gratis che fa per voi.

Buon divertimento e buon weekend!