Steam vi offre ben 5 giochi gratis per tutto il fine settimana, da adesso

Steam ha deciso di offrire tanti nuovi interessanti omaggi a tempo per tutti i suoi utenti: da questo momento potete infatti scaricare e provare sui vostri dispositivi ben 5 nuovi giochi gratis, da soli o in compagnia dei vostri amici.

Si tratta infatti di nuove promozioni limitate per il fine settimana, che vi permetteranno di provare nelle versioni standard complete un vasto numero di produzioni, che includono anche popolari titoli multiplayer.

Uno di questi è infatti il popolar horror multiplayer Dead by Daylight (se preferite giocarci su console, lo trovate su Amazon), ma questo è solo uno delle 5 produzioni che potete iniziare a scaricare già da questo momento.

L’offerta include infatti anche delle prove dedicate a Dungeon Defenders Awakened, Frostpunk, Total War Warhammer III e Warhammer Vermintide 2, che da adesso e per altri 3 giorni saranno scaricabili sul vostro account Steam senza alcun costo aggiuntivo.

Dead by Daylight è uno dei 5 giochi gratis disponibili su Steam per il weekend.

La saga di Warhammer ha dunque messo a disposizione ben due delle più amate produzioni che potete provare gratuitamente, ma la line-up completa di proposte Steam è comunque particolarmente interessante e adatta a ogni vostra esigenza.

Se al termine della prova voleste poi aggiungere definitivamente questi titoli alla vostra collezione, segnaliamo che sono attualmente in corso nuovi sconti su tutti i giochi disponibili, variabile dal 33% fino all’80% in base alla produzione da voi scelta.

Vi consigliamo dunque di consultare accuratamente tutti i dettagli delle offerte e di procedere al download il prima possibile, dirigendovi semplicemente ai seguenti link:

Curiosamente, nelle scorse giornate è arrivato anche un altro annuncio molto interessante dedicato all’horror multiplayer che potete provare gratis su Steam: Dead by Daylight sta per diventare ufficialmente un film, ma al momento non sono stati ancora annunciati sceneggiatori e regista.

Restando invece in tema di giochi gratis, gli utenti PC possono accedere da ora anche ai due nuovi omaggi settimanali di Prime Gaming, disponibili naturalmente solo per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Come sempre, non sarà invece necessaria alcuna iscrizione per il nuovo gioco gratis di Epic Games Store, ma solo ed esclusivamente avere un account dedicato per scaricare un omaggio “ultraterreno”.