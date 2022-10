Amazon Prime Gaming: che cos’è, come funziona e quanto costa

Prima conosciuto come Twitch Prime, Prime Gaming fa parte della serie di vantaggi di cui possono usufruire gli abbonati al servizio Amazon Prime, vera e propria sottoscrizione “all in one” che comprende anche consegne illimitate gratuite, Prime Video, Prime Music, Amazon Photos, Deliveroo Plus e l’accesso alle esclusive offerte del Prime Day. Per ulteriori approfondimenti in merito, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato, che trovate al seguente indirizzo.

Cos’è Twitch?

Come indicato anche dal nome originario (Twitch Prime), Prime Gaming offre tutta una serie di opzioni ed esclusive che coinvolgono anche la celeberrima piattaforma di streaming. Nato come una costola di Justin.tv, Twitch è stato lanciato da Justin Kan ed Emmett Shear il 19 marzo 2007 ed era dedicato esclusivamente allo streaming di contenuti inerenti ai videogiochi. Con l’aumentare della sua popolarità, in seguito Twitch è diventato un vero e proprio sito a parte, chiamato Twitch.tv, nel 2011.

Successivamente, Twitch è stato acquisito da Amazon nel 2014, espandendosi con ulteriori funzioni e contenuti nel corso del tempo e diventando il sito di streaming eSports più popolare al mondo. Allo stato attuale, Twitch, pur continuando ad essere concentrato prevalentemente sul mondo videoludico, accoglie anche altri contenuti, come canali dedicati alla cultura pop, canali musicali, programmi radiofonici e attività di produzione musicale.

Cosa comprende Prime Gaming?

Prime Gaming consente di avere una serie di vantaggi su Twitch, come la possibilità di abbonarsi gratis a un canale Twitch ogni trenta giorni, supportando così uno dei propri streamer preferiti senza dover pagare la normale quota prevista. Inoltre, è possibile seguire gli streaming senza pubblicità, accedere a emoji esclusive nella chat e ottenere un distintivo che segnalerà agli altri utenti il vostro status di membri Prime Gaming. Infine, potrete personalizzare con opzioni extra i colori delle chat a cui partecipate sulla piattaforma e salvare le trasmissioni passate su Twitch per 60 giorni, anziché per i 14 giorni standard.

Sicuramente, una delle caratteristiche più golose dell’offerta Prime Gaming è la possibilità di riscattare ogni mese una serie di videogiochi completamente gratis, tra cui spesso e volentieri si trovano anche titoli tripla A, trasformandolo in una sorta di abbonamento a Playstation Plus o Xbox Live Gold per PC! I giochi possono essere ottenuti direttamente dal sito di Prime Gaming, sono esclusivamente per PC e si aggiungeranno alla vostra libreria in diversi launcher, come Amazon Games, Origin, Epic Games, Ubisoft Connect, GOG o Battle.net. Oltre ai giochi completi veri e propri, ogni mese potrete anche avere anche contenuti extra gratuiti per diversi titoli molto popolari, come Fortnite, Grand Theft Auto Online, Roblox, League Of Legends e altri ancora.

Quanto costa Amazon Prime Gaming?

Essendo legato ad Amazon Prime, Amazon Prime Gaming ha il medesimo prezzo, ovvero 49,90€ all’anno o 4,99€ al mese. Particolarmente interessante è la possibilità di usufruire dei servizi Prime per il primo mese completamente gratis, così da verificare in prima persona se si tratta di un servizio che fa al proprio caso.

Nel caso foste dei studenti universitari, l’abbonamento vi costerà la metà, ovvero 24,95€ all’anno o 2,49€ al mese, con l’accesso a ulteriori offerte esclusive, come un sconto del 10% su una selezione Moda o sui notebook Microsoft Surface. In aggiunta, il periodo d’uso gratuito senza costi aggiuntivi sale a 90 giorni, rispetto ai 30 del piano base.

Come abbonarsi ad Amazon Prime Gaming?

Abbonarsi ad Amazon Prime Gaming, ovvero Amazon Prime, è molto semplice e veloce. Innanzitutto, è necessario aprire un account Amazon recandosi nell’home page del portale e-commerce e cliccare sul pulsante “Ciao, accedi” in alto a destra nella pagina. Successivamente, è necessario utilizzare “Nuovo cliente” e continuare inserendo e-mail, password e il resto dei dati per usufruire dei vari servizi.

Tra le varie opzioni a cui avrete accesso dopo esservi registrati su Amazon, c’è proprio Amazon Prime, a cui potete aderire direttamente anche cliccando sul link in calce a questo articolo. A questo punto, potrete, dopo aver inserito un metodo di pagamento accettato e scelto se aderire a un piano annuale o mensile, iniziare il vostro periodo di prova in pochi secondi.

Come collegare Amazon Prime a Prime Gaming su Twitch?

Una volta che avrete il vostro account Amazon Prime attivo seguendo i passi precedenti, per usufruire dei vantaggi inerenti a Prime Gaming non dovrete fare altro che collegarvi al sito dedicato ed effettuare l’accesso dall’apposito pulsante in alto a destra della pagina. Da qui, potete avere una panoramica di tutti i contenuti gratuiti da scaricare, ricordandovi che ogni mese vengono rinnovati, quindi sarà necessario riscattarli in tempo prima di passare a quelli successivi.

Come disdire Amazon Prime Gaming?

Nel caso sentiate il bisogno di disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento Amazon Prime, sarà necessario, dopo aver effettuato il login sul sito di Amazon, dirigersi nelle impostazioni del proprio account e selezionare la voce “Prime”. Qui potrete leggere l’attuale piano Amazon Prime attivo e la data di rinnovo. A questo punto, selezionate “Gestisci Iscrizione” e cliccate su “Termina l’iscrizione” per disattivare il rinnovo. Ovviamente, potrete continuare ad accedere a tutti i vantaggi esclusivi di Prime sino al termine del vostro abbonamento attuale.