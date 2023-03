Xbox, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis per tutto il fine settimana

Xbox ha deciso di offrire nuovi giochi gratis a tempo anche per questo fine settimana, come parte dell’ormai nota e apprezzata promozione Free Play Days per gli utenti abbonati.

Le giornate di gioco gratuito sono infatti disponibili esclusivamente per i giocatori iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o al servizio Live Gold, offrendo la possibilità di giocare da soli o in compagnia a diverse produzioni selezionati.

Questo weekend tutti i giocatori aderenti all’iniziativa possono scaricare sulle proprie console ben 4 nuovi giochi gratis a tempo: il download è già disponibile da questo momento per le console di casa Microsoft.

Come rivelato dalla stessa casa di Redmond nel suo blog ufficiale, da adesso potete scaricare Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, WRC Generations, Dead by Daylight e Cities Skylines Xbox One Edition.

Si tratta dunque di proposte molto differenti tra loro e adatte ai giocatori amanti di diversi generi, pensati in particolar modo per chiunque voglia divertirsi in compagnia dei propri amici nel multiplayer online.

Curiosamente, l’horror multiplayer Dead by Daylight non è stato proposto gratuitamente solo sulle console di casa Microsoft: anche Steam ha svelato proprio pochi istanti fa i nuovi giochi gratuiti del fine settimana, includendo anche la produzione di Behaviour Interactive.

Ricordiamo che i nuovi omaggi di Xbox Free Play Days saranno disponibili solo per il weekend, mentre dalla prossima settimana sarà necessario acquistarli per continuare a giocarci: se vorrete aggiungerli permanentemente al vostro catalogo, potrete approfittare di sconti speciali fino al 75% in base al gioco selezionato.

Potete iniziare a scaricarli cercando le pagine ufficiali direttamente dalle vostre console o, più semplicemente, direttamente dal vostro browser facendo clic sui seguenti link:

Restando in tema di giochi gratis in arrivo su Xbox, l’ultima presentazione di Capcom ha confermato un annuncio molto interessante: Exoprimal arriverà a luglio senza costi aggiuntivi su Game Pass, con una vera e propria pioggia di dinosauri.

Vi consigliamo inoltre di tenere d’occhio il catalogo di titoli in uscita: Microsoft ha infatti confermato che dal 15 marzo non saranno più disponibili ben 8 giochi gratis, tra i quali ci sono anche big da non lasciarvi scappare.