Vendite di giochi digitali da record nel 2020: il fisico è spacciato?

Nel corso del 2020, anno in cui la pandemia ha purtroppo influenzato il mercato in maniera molto forte (e, forse, permanente), i videogiochi sono diventati ancora più diffusi, specie in Europa, dove le vendite digitali hanno registrato un picco davvero molto importante.

Una recente analisi dei dati targata GSD (via Game Rant) ha infatti rilevato che le vendite digitali sono aumentate notevolmente rispetto al 2019. L’analisi traccia i risultati ottenuti dai principali editori e distributori di giochi, ponendo l’accento sui titoli più venduti nei mercati europei.

FIFA 21_20201204163151

Questi includono Benelux, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Penisola iberica, Paesi nordici e Polonia. Dei 123,7 milioni di giochi venduti, 58,7 milioni di questi sono in versione digitale. Questo aumento rappresenta una crescita del 47% rispetto al 2019. Riducendo il campione di analisi ai soli publisher scelti da GSD, i dati mostrano che il 59% dei giochi in formato digital, una netta differenza rispetto al 2019, dove meno del 48% delle vendite era digitale.

Parlando di software, FIFA 21 ha trionfato in tutta Europa, seguito da Grand Theft Auto V e Animal Crossing: New Horizons in terza posizione. Per quanto riguarda le console, PlayStation 4 è la più grande piattaforma per i download dei giochi – con un sorprendente 52% – seguita dal PC al 27%.

A rigor di logica, non sorprende vedere che le vendite di giochi digitali sono aumentate rispetto al 2019, specialmente durante la pandemia e la conseguente costrizione a rimanere chiusi in casa per il lockdown. Detto questo, l’analisi dei dati digitali GSD sottolinea che Nintendo, Bethesda e CD Projekt Red non hanno condiviso i numeri relativi ai download dei loro titoli, ragion per cui la percentuale potrebbe essere sensibilmente più alta. Inoltre, ci sono paesi che non dividono le vendite digitali di quelle fisiche.

Staremo a vedere se la tendenza rimarrà la stessa anche per tutto il 2021, nonostante – si spera – l’emergenza sanitaria mondiale dovrebbe in parte mollare la presa, facendo di conseguenza respirare il mercato dei giochi retail.