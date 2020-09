Giochi da tavolo: le migliori offerte su Amazon

I giochi da tavolo sono una passione che spesso anche i videogiocatori vantano – quando amano intrattenersi con esperienze ludiche anche da questo lato dello schermo. Ci sono dei giochi che sono progettati per divertirsi in compagnia e sfidarsi, altri per collaborare, altri ancora per misurarsi con se stessi in solitudine. Arricchire la propria collezione è sempre un’ottima idea ed è per questo motivo che vogliamo segnalarvi quelle che sono le migliori offerte su Amazon dedicate ai giochi da tavolo. In questo modo, potrete divertirvi con nuove proposte (e sfoggiarle alla prossima festa con gli amici) risparmiando sensibilmente sui costi abituali dei giochi.

Pensate, ad esempio, a Cranium: il popolare gioco che vi chiede di dare prova del vostro ingegno facendo squadra con i vostri alleati – e facendovi indagare, incespicare con le parole, disegnare, recitare e chi più ne ha più ne metta – è proposto con uno sconto dell’11% sul costo abituale, che vi consente di portarlo a casa spendendo 23,90€.

Se preferite i giochi di carte, un classico sempreverde è ovviamente rappresentato da Uno: pronto a far terminare amicizie ventennali in caso di violenti +4 schiaffati sul tavolo, il gioco è famoso per i suoi ritmi e per i continui cambi di fronte a cui vi mette davanti, costringendo tutti i giocatori a farsi scaltri e a non avere pietà di nessuno, per scartare per primi tutte le carte nelle loro mani.

Vi segnaliamo anche il meno noto ma estremamente divertente Vudù: questo gioco di società vi consente di lanciare delle maledizioni contro i vostri avversari. Ben presto, praticamente, vi troverete con qualcuno deve parlare senza pronunciare la S, qualcun altro deve tenere la testa poggiata sul tavolo e via dicendo. Il risultato è esilarante e vi consente di sbizzarrirvi – a patto, ovviamente, che tutti stiano al gioco!

