Giochi da tavolo: le migliori offerte per il Prime Day 2022

In particolare, tra i vari prodotti in sconto vi consigliamo Villainous, che potete portarvi a casa a soli 35,99€, rispetto ai consueti 59,99€ di listino, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 24€.

Gioco da tavolo pensato per 2-6 giocatori con un’età a partire da 10 anni, Villainous ha protagonisti sei famosi Cattivi Disney (Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori), ognuno con un malvagio obiettivo da raggiungere e diversi eroi da distruggere, tra cui Ariel, Peter Pan, Aladdin e tanti altri.

Villainous offre un design accattivante a livello di illustrazioni delle carte e plance e le sue dinamiche di gioco si adattano facilmente a diverse categorie di giocatori, dai principianti agli esperti. La durata media di una partita varia dai 60 ai 120 minuti, a seconda del numero di giocatori, dimostrandosi perfetto per trascorrere una piacevolmente una serata con gli amici e parenti.

Prime Day 2022: Le migliori offerte sui giochi da tavolo