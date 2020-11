Giochi da giocare a Natale con tutta la famiglia

Il 2020 è stato un anno difficile da prevedere ma, perlomeno, una cosa dovrebbe rimanere invariata: se vivete con la vostra famiglia (o con i vostri amici, vale lo stesso), potrete almeno passare del tempo insieme a Natale, che è sempre una delle migliori occasioni per videogiocare in compagnia.

Ci sono videogiochi che portano a collaborare, altri che scatenano istinti competitivi, altri ancora che coinvolgono per la narrativa e non mancano quelli che interromperanno qualche amicizia: vediamo allora quali videogiochi giocare a Natale, possibilmente con tutta la famiglia con cui condividete il tetto!

I migliori videogiochi da giocare a Natale con la famiglia

Mario Kart 8 Deluxe – Ciao ciao amicizie

Cominciamo la selezione da un gioco a dir poco irrinunciabile: Mario Kart 8 Deluxe. Parliamo di un appuntamento che non ha bisogno di presentazioni e che consente non solo di sfidare altri giocatori online, ma anche di esibirsi in deliranti sfide in praesentia dove, tra gusci di koopa e bucce di banane insidiose, voleranno improperi di ogni genere — tra una risata e l’altra, mentre tutti punterete a tagliare il traguardo per primi. Un sempreverde per tirare fuori lo spirito competitivo e momenti surreali.

Overcooked! 2 – Collaborare o fallire

Overcooked! 2 è un videogioco che fa del bisogno di cooperare la sua ragione di vita: in un contesto in cui il Re Cipolla ha necessità delle vostre doti culinarie, dovrete unire le forze con almeno un amico, in co-op locale, per assecondare le deliranti richieste dei vostri avventori. Così, mentre uno prepara l’insalata, l’altro magari inizierà a cuocere la carne, mentre un terzo potrebbe impiattare il tutto… e il quarto lavare i piatti. Sappiate che per quanto vi convinciate di esservi organizzati alla perfezione, dividendovi i compiti prima che il timer inizi a scorrere (e i clienti a spazientirsi), durante ogni sessione succederà di tutto, tra il lavapiatti che finirà a levare le patate dalla friggitrice che si era incendiata perché trascurata e qualcuno che poggerà i piatti delle portate per terra perché avete occupato tutti i banchi di lavoro. Se volete divertirvi, ridere tanto e, perché no, diventare matti, è un gioco che a Natale non può mancare.

Until Dawn – Per un Natale horror

Se vi piacciono i videogiochi che fanno condividere le loro esperienze, ma al contempo amate quelli horror, Until Dawn è la scelta ideale anche per un Natale all’insegna del brivido. Il titolo di Supermassive ha infatti una fortissima impronta narrativa e metterà nelle vostre mani (e in quelle dei vostri amici) il destino dei protagonisti. Se volete richiamare le belle serate di una volta in cui si guardavano i film horror in compagnia, è la scelta ideale.

Super Smash Bros. Ultimate – Un classico per Switch

Se amate divertirvi con Switch e darvele di santa ragione, anche a Natale, Super Smash Bros. Ultimate può essere il gioco ideale per tutta la famiglia. Grazie al suo ricchissimo roster, con ogni personaggio caratterizzato dalle sue abilità specifiche, potrete dare vita a delle sfide davvero uniche, cercando di buttare i vostri amici fuori dall’arena per avere la meglio. Sappiate, fin da ora, che una sfida tira l’altra e che potreste passare l’intera serata della Vigilia a scazzottare virtualmente, Joy-Con alla mano: cosa si può desiderare di meglio?

Cuphead – Collaborare nelle difficoltà

Un titolo che può rendere davvero unico il vostro Natale, facendovi unire le forze a quelle di un amico, è Cuphead. Questo platform bidimensionale dall’eccezionale direzione artistica è noto per il suo insano livello di difficoltà, che richiede di condividere l’esperienza con un amico per avanzare insieme (ma non obbligatoriamente) più che altro perché mal comune mezzo gaudio. Morirete tanto, morirete parecchio e fallirete un tentativo dopo l’altro, ma lo farete insieme. Se non è nello spirito natalizio questo, non sappiamo cosa lo sia!

Crash Team Racing: Nitro Fueled – Di corsa con i kart

Se non siete tipi da Mario Kart, o magari non avete Nintendo Switch, la scelta obbligata è Crash Team Racing: Nitro Fueled, che è a sua volta un ottimo titolo di kart: incentrato sui personaggi e gli scenari del franchise Crash Bandicoot, e nato come rifacimento del capolavoro originale del 1999, questo titolo firmato Beenox vi fa gareggiare online e contro gli amici in split-screen. Vi troverete così a lanciare razzi, casse di nitro e di TNT contro i vostri amici, disposti a tutto e anche a qualcosina in più pur di arrivare primi nella corsa e alzare la coppa dorata. Divertente, senza tempo e folle: ideale per passare un Natale spensierato e recriminare per quella maschera di Aku Aku che ha permesso a un vostro cuginetto di scalzarvi dalla prima posizione.

Dimmi chi sei! – Per raccontarsi giocando

Dimmi chi sei! fa parte di una collezione di videogiochi PlayStation 4 con i quali interagite attraverso il vostro smartphone, usando PlayLink. Installando l’apposita app, infatti, è possibile partecipare al gioco, che consiste nel cercare di indovinare le caratteristiche e le reazioni degli altri giocatori alle diverse situazioni che saranno proposte dal titolo. Si tratta di un gioco che permette indirettamente di raccontarsi e di capire quanto davvero si sappia delle persone con cui condividiamo il Natale.

FIFA 21 e PES 2021 – Il pallone non può mancare

Chiudiamo la selezione con una scelta forse prevedibile, ma irrinunciabile: i giochi di calcio. Sia FIFA 21 che eFootball PES 2021 sono sul mercato con le loro iterazioni dedicate alla nuova stagione calcistica e permettono di giocare non solo online, ma anche offline in multiplayer: potrete così sia divertirvi entrambi usando la stessa squadra contro la CPU (o contro qualcun altro) o, più classicamente, sfidarvi mettendo la palla al centro. Le partite di calcio non passano mai di moda, ancora meno a Natale: sfidarvi sul rettangolo verde virtuale garantisce divertimento e un po’ di sano spirito competitivo per ravvivare le festività.

