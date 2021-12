I giochi con la grafica migliore dell’anno? Sono di PlayStation, per la classifica di Digital Foundry

Quando viene lanciata una nuova generazione, tutti ci aspettiamo un salto grafico in avanti importante. Non è un caso che la grafica sia sempre un argomento caro ai videogiocatori, che si divertono a scoprire titoli fotorealistici e, perché no, altri dotati di effetti e scelte di regia o direzione artistica che danno anche all’occhio la sua agognata parte.

Ecco perché gli esperti del canale Digital Foundry hanno deciso di stilare la loro classifica dei 10 giochi (+1 di bonus) dalla miglior grafica nel 2021, spiegando i motivi dietro alle loro scelte e incoronando i comparti tecnici più all’avanguardia degli ultimi dodici mesi.

In particolare, DF ha spiegato di aver individuato una top 3, mentre tutti i giochi citati in successione sono da considerare in ordine sparso, senza una precisa gerarchia – dal momento che sarebbe stato difficile trovare delle discriminanti per metterli tutti a confronto.

Ad aggiudicarsi la terza piazza è stato Returnal, l’esclusiva PS5 firmata da Housemarque, che ha stregato Digital Foundry per la capacità di rendere merito, con il suo comparto grafico, a un’atmosfera e una direzione artistica uniche e di grande personalità.

L’argento va a sorpresa a LEGO Builder’s Journey, l’interessante progetto indie di cui vi parlammo mesi addietro, che secondo gli esperti dimostra cosa succede quando il gusto estetico di sposa con la capacità di sfruttare le tecnologie – dal momento che gli oggetti nei piccoli scenari del gioco non solo sembrano veri, ma reagiscono come se lo fossero.

Ratchet è il gioco dalla miglior grafica del 2021, per Digital Foundry

Infine, porta a casa l’ambitissimo oro Ratchet & Clank: Rift Apart, esclusiva PS5 uscita in vista della scorsa estate. In questo caso, i due esperti hanno premiato il lavoro di Insomniac Games sottolineando come il gioco usi sapientemente gli effetti cinematici come il motion blur, mettendoli insieme a tantissimi dettagli granulari e a un uso in tempo reale del ray-tracing per i riflessi. E riuscendo, in tutto questo, a mantenere i 60 fps stabili, con quindi un’ottima ottimizzazione.

Il podio, pertanto, è così composto:

Ratchet & Clank: Rift Apart LEGO Builder’s Journey Returnal

Di seguito, invece, le altre menzioni che completano la top 10, proposte nel video che trovate in embed nell’articolo:

Forza Horizon 5

Metro Exodus Enhanced Edition

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Deathloop

Metroid Dread

The Ascent

Resident Evil Village

Kena: Bridge of Spirits

Da notare la presenza di diversi progetti dai budget non generosi, come The Ascent e Kena: Bridge of Spirits, che portano a casa il riconoscimento da parte del canale esperto nei comparti tecnici dei videogiochi.

Vedremo chi si aggiudicherà questa sfida il prossimo anno, considerando che vedremo nuove importanti produzioni provare a portare avanti i canoni della nuova generazione – arrivata a fine 2020 ma ancora con il freno a mano tirato in direzione della cross-generazionalità.