Un anno e mezzo dopo, i giocatori non hanno ancora fatto pace con lo stand di PS5

Quando venne presentata per la prima volta, PlayStation 5 aveva incuriosito molti soprattutto per il suo peculiare design. A rendere ancora più strambo, per così dire, l’aspetto scelto da Sony – decisamente di rottura rispetto al passato, complice anche il bisogno di ventilare in modo migliore la console rispetto alla precedente – c’era anche la famosa base di sostegno di PS5, che non andò giù a molti appassionati.

In un approfondimento, riflettemmo a nostro tempo su quanto l’idea di una base da applicare con un’apposita vite, nell’epoca dei design intuitivi, andasse in controtendenza. E oggi, a quanto pare, sono molti gli appassionati che sono ancora tutt’altro che entusiasti dell’idea dello stand di PS5 (tutt’oggi introvabile su Amazon).

Un thread sul forum ResetEra ha sollevato la questione, raccogliendo molti pareri in merito. A lanciare il tema è stato un giocatore che, in particolare, ha sottolineato di trovare molto fastidioso l’uso dello stand per tenere la console in orizzontale. Come saprete, infatti, PS5 ha un corpo irregolare e se posta in orizzontale non rimane stabile nel vostro media center, a meno di non applicare la base.

La base di PS5

Tuttavia, per sistemare la console in questa posizione la base funziona a incastro – ed è facile che PS5 scivoli via se, ad esempio, maneggiate i cavi. Se siete tra coloro che spostano spesso la console, come nel caso dell’utente in questione (ma anche nel nostro, in effetti), probabilmente tenere la console in orizzontale, montandola e smontandola, potrebbe risultare molto scomodo.

«È una console progettata con pochezza» scrive un giocatore, mentre un altro sottolinea che «è un sistema complesso da usare in orizzontale, ma una volta sistemato almeno non devi più preoccuparti, a meno che non debba spostarla. Mi aspettavo però che i ganci avessero uno scatto».

Ancora più tranchant un altro giocatore, che semplicemente commenta con «sarò davvero geloso del futuro design che la gente comprerà per PS5 e che non sarà brutto come il peccato».

La soluzione proposta da molti è quella di disporre la console in verticale, come immaginato nelle immagini promozionali: in questo caso, infatti, si può serenamente fare a meno della base – e anche della sua chiacchierata vite, perché PS5 è piuttosto stabile già di suo e il fondo è regolare.

«Verticalmente funziona piuttosto bene, secondo me» fa notare un giocatore, che preferisce usare la base anche in questa posizione. «In orizzontale, invece, è un design semplicemente idiota».

Qualcuno, per ovviare al problema, ha anche acquistato uno stand di terze parti, che evitasse di dover utilizzare l’incastro posteriore su cui si fonda, invece, la base ufficiale di PS5.

Insomma, dopo il lancio di novembre 2020, ad aprile 2022 – al di là dei problemi di scorte che rendono ancora introvabile la console, per la gioia dei bagarini – sembrerebbe PS5 non sia riuscita a convincere gli appassionati della bontà della sua base.

Chi era poco impressionato dal colore della console ha visto arrivare delle scocche in tonalità diverse, ma per la base orizzontale al momento le alternative (non ufficiali) non sembrano aver mitigato le perplessità.