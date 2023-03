I giocatori di Hogwarts Legacy contro la bacchetta magica: «perché non possiamo cambiarla?»

All’interno di Hogwarts Legacy ci sono sicuramente molte cose davvero riuscite, soprattutto per i fan storici del franchise Harry Potter, come spiegato da Nicolò Bicego nella nostra video recensione, e altre che sono più difficili da digerire. Una di queste è decisamente la gestione della bacchetta magica.

Come vi avevamo spiegato nella nostra guida, a fronte delle tante domande in merito, una volta scelta la vostra bacchetta magica all’inizio delle vostre scorribande non è più possibile cambiarla per tutta la durata del gioco. La scelta fatta nel primo momento, insomma, diventa definitiva e dovrete portarla fino ai titoli di coda.

Certo, c’è la possibilità di personalizzarne alcuni aspetti, come l’impugnatura, ma potreste magari scoprire via via che alcune personalizzazioni che vi sembravano carine si legano malissimo alla vostra bacchetta. Non potendola cambiare, però, il vostro desiderio rimarrà irrealizzato.

Una volta scelta, la bacchetta magica non può essere cambiata in Hogwarts Legacy

Ecco perché, come evidenzia un thread molto chiacchierato su Reddit (thanks, GameRant), i giocatori si stanno facendo sentire e stanno chiedendo ad Avalanche Software di introdurre la possibilità di cambiare la bacchetta.

«Perché non possiamo cambiare la bacchetta magica?» si interroga il giocatore che ha lanciato il thread, mostrando come la sua bacchetta mal si leghi alle personalizzazioni all’impugnatura che aveva provato ad applicarle.

Qualcuno addirittura nei commenti gli suggerisce delle mod, casomai stesse giocando su PC, per aggirare il problema. Altri sottolineano che, nella lore della saga, un mago dovrebbe tenere con sé sempre la stessa bacchetta, come una compagna di vita – ma altri rispondono che in teoria non si dovrebbe nemmeno abusare delle maledizioni senza perdono, che invece in Hogwarts Legacy non sono esattamente rare.

Insomma, la community sta sperando in un aggiornamento che possa rivedere questo aspetto come una cosa legata alla quality of life di Hogwarts Legacy, in modo che un giocatore non debba recriminare di aver scelto una brutta bacchetta magica all’inizio del gioco.

Vedremo se Avalanche li ascolterà in futuro, considerando che ci sono anche altri curiosi bug ancora da rimettere a posto – come quello che ha convinto un giocatore di essersi trasformato in un rospo.

Hogwarts Legacy è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X. È in uscita ad aprile su PS4 e Xbox One e, più in là, a luglio, arriverà anche su Nintendo Switch. Se la prospettiva di non poter cambiare bacchetta magica non vi spaventa troppo, potete comprarlo su Amazon.