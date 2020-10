Ghostrunner su Switch si fa attendere: rinviata l’uscita su console Nintendo

Vi abbiamo parlato abbondantemente, in queste ore, di Ghostrunner: il titolo firmato da One More Level e pubblicato da 505 Games è uno slasher in soggettiva ambientato in un distopico mondo cyberpunk, in cui vestite i panni di un ninja cibernetico capace di smembrare i nemici con un solo fendente. Nel suo percorso verso la scoperta del suo passato, il nostro ghostrunner affronta fasi platform in cui deve dare prova della sua agilità e della sua coordinazione, conscio che un singolo colpo di qualsiasi nemico potrebbe ucciderlo, rispedendolo all’ultimo checkpoint.

Potete testare da oggi con mano la difficoltà e il sistema di gioco di Ghostrunner, considerando che il titolo è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Ci sarà da aspettare ancora un po’, invece, su Nintendo Switch: gli sviluppatori hanno annunciato di aver fatto slittare leggermente l’uscita, per ora verso un generico novembre, per affinare al meglio i lavori.

In Ghostrunner molte cose vogliono uccidervi – ma voi siete più abili. E più veloci.

Come leggiamo nel comunicato ufficiale:

La versione Nintendo Switch subirà un lieve ritardo e arriverà a novembre, dal momento che i team dietro Ghostrunner vogliono che tutti i giocatori abbiano la miglior esperienza possibile con il gioco.

Viene invece confermato che coloro che acquistano il gioco su PS4 o Xbox One avranno diritto agli upgrade gratuiti e automatici su PS5 e Xbox Series X|S, quando passeranno alla next-gen nel 2021.

Nella nostra ricca recensione abbiamo preso in analisi bilanciamento, level design e originalità di Ghostrunner, andando anche in profondità per quanto concerne le performance su PC. Sarà quindi interessante vedere il gioco in azione anche su Nintendo Switch, in futuro.