Ghostrunner arriva su PS5 e Xbox Series X, l’upgrade sarà gratuito

Ghostrunner sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X a partire dal 2021, come annunciato oggi da All In! Games e 505 Games.

Il titolo di One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks è in uscita a fine ottobre per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La buona notizia è che il gioco current-gen potrà essere aggiornato alle versioni next-gen con un upgrade gratuito, anche se solo nel 2021.

Ulteriori dettagli riguardo alla data e alle caratteristiche di questo upgrade saranno condivise soltanto in futuro.

Prevedibilmente, in base alle prestazioni sui PC più performanti, possiamo aspettarci già alcuni dei miglioramenti di quella versione sulle nuove console.

Tra questi troviamo il Ray Tracing in tempo reale per migliorare effetti quali ombre, riflessi ed occlusione ambientale.

A maggio abbiamo provato Ghostrunner per PC e lo abbiamo immediatamente riconosciuto come una sorta di Mirror’s Edge cyberpunk.