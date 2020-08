Ghost Of Tsushima, ottimo successo anche in Giappone

A quanto pare le vendite dell’ultima grande esclusiva per Sony Playstation 4, Ghost Of Tsushima, sono andate veramente a gonfie vele. Infatti, recentemente vi abbiamo riportato che, secondo i dati raccolti da NPD, che studia il mercato statunitense, il titolo è stato il quinto miglior lancio del 2020 negli USA.

Inoltre, nella terra del Sol Levante il prodotto ha continuato a vendere costantemente un buon numero di copie ogni settimana, tanto che, in poco più di tre settimane, sono state piazzate oltre 330.000 unità in formato fisico. Si tratta di un traguardo molto importante, in quanto rende Ghost Of Tsushima l’esclusiva PS4 più venduta di sempre in Giappone, superando il precedente record registrato da Marvel’s Spider-Man di Insomiac Games.

Ghost of Tsushima is now the highest selling first party PlayStation 4 exclusive in Japan via Famitsu

It only took a little over 3 weeks

It reached 330k+ physical sales in Japan surpassing the previous record holder Spider-Man from Insomniac. Congrats to @SuckerPunchProd pic.twitter.com/sw0ucaShZU

— Benji-Sales (@BenjiSales) August 13, 2020