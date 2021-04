Ghost Of Tsushima ed altre esclusive PS4 a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 16 aprile 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle esclusive PS4, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo Ghost of Tsushima, che potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 74,99€ usualmente richiesti di listino, per un risparmio reale di 40€. Si tratta di un open world d’avventura ambientato nel Giappone Feudale, in cui i giocatori vestiranno i panni di un samurai che cercherà di respingere l’invasione mongola che ha messo a ferro e fuoco quella che era sempre stata la sua casa. Per farlo, conscio di essere terribilmente in inferiorità numerica, potrà scegliere tra un approccio più diretto e uno, invece, sensibilmente più furtivo.

Piuttosto interessante anche Days Gone, proposto a soli 19,99€, titolo nel quale vestirete i panni di protagonista Deacon St. John, un motociclista scapestrato che viveva ai confini della legalità, un eroe tormentato che non si arrende mai e che evolverà nel corso della narrazione. Il mondo aperto di Days Gone è vivo, denso e credibile, ricco di missioni, storie e cura nei dettaglio.

