Ghost of Tsushima Director’s Cut, non ci sono foto più struggenti di queste

Uno dei grandi pregi di Ghost of Tsushima Director’s Cut è quello di aver reso ancora più bello il mondo costruito da Sucker Punch.

Già il titolo originale riusciva nell’impresa di farci ammirare lo spiraglio di quella che poteva essere la next-gen, ma su PlayStation 4, e la nuova edizione del titolo non fa altro che rendere ancora più preziosa l’estetica del gioco.

Un titolo il cui successo è riuscito anche a varcare i confini tradizionali del videogioco, arrivando in TV per la sorpresa della stessa Sucker Punch che ha scoperto la cosa per caso.

Ghost of Tsushima, per altro, ha continuato ad aggiornarsi col tempo, e uno degli ultimi update ha risolto anche un problema legato ad un trofeo, per il quale molti giocatori si erano lamentati.

La modalità fotografica nei videogiochi, o photo mode, è stata una delle aggiunte più interessanti per quanto riguarda l’era moderna del medium, e di recente l’ha anche riscoperta Death Stranding Director’s Cut.

Che siano più o meno elaborate, assomiglino più o meno vagamente alle possibilità che ha un vero fotografo all’azione, il photo mode ha permesso a tutti i videogiocatori di creare le proprie cartoline virtuali.

Quando chi la usa, però, ha anche delle conoscenze di fotografia, i risultati diventano esponenzialmente più belli. Come gli ultimi scatti di Cristiano Bonora, riportati addirittura sul blog ufficiale PlayStation.

Bonora, che conoscerete probabilmente per il suo blog Vertical Gaming Photography, dove raccoglie le sue creazioni fotografiche a tema videogiochi, famose per essere appunto in verticale.

Il fotografo digitale ha descritto così il suo ultimo set, di cui trovate alcuni esemplari della galleria completa sul suo sito qui sopra, per Ghost of Tsushima Director’s Cut:

«Attraverso la potente e completa Photo Mode del gioco ho cercato di abbracciare tutte le dimensioni dell’epopea di Jin Sakai, dagli esaltanti scontri ai momenti più meditativi. Le immagini che potete qui ammirare, realizzate su PS5, provengono dal magnifico DLC Iki Island incluso nella Director’s Cut e disponibile anche su PS4. Per catturare l’essenza di questa inedita località mi sono concentrato sui panorami in fiore dell’Isola di Iki e sulle nuove straordinarie armature.»

Anche noi eravamo stati catturati dal photo mode del gioco, che all’epoca definimmo addirittura un gioco a parte.

Un vero fotografo, invece, aveva spiegato qualche tempo fa la modalità fotografica di God of War, che in quanto a panorami e scenari suggestivi non scherza.

C’era chi già venti anni fa, in maniera del tutto insospettabile, aveva indovinato forse involontariamente questo trend, un gioco che non potreste mai immaginare.