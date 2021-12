Ghost Of Tsushima Director’s Cut a un prezzo super su Amazon! Sconto del 30%!

Siete appassionati del Giappone feudale e stavate attendendo il momento giusto per mettere le mani su Ghost Of Tsushima, ultima grande esclusiva realizzata di Sucker Punch per Sony Playstation 4 e Playstation 5? Bene, potete smettere di aspettare, dato che Ghost Of Tsushima: Director’s Cut è acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon!

Ghost of Tsushima Director’s Cut è un open world d’avventura ambientato nel Giappone Feudale, in cui i giocatori vestiranno i panni di un samurai che cercherà di respingere l’invasione mongola che ha messo a ferro e fuoco quella che era sempre stata la sua casa. Per farlo, conscio di essere terribilmente in inferiorità numerica, potrà scegliere tra un approccio più diretto e uno, invece, sensibilmente più furtivo. Rispetto alla sua edizione originale, Ghost of Tsushima Director’s Cut comprende anche il DLC Iki Island e la modalità multigiocatore Legends.

Nella nostra recensione del titolo, avevamo affermato che «Ghost of Tsushima Director’s Cut è a tutti gli effetti l’edizione definitiva di un gioco che ha saputo sorprendere tutti: grazie alla potenza della nuova console Sony, le magnifiche atmosfere raggiungono un nuovo lustro e la godibilità del prodotto migliora in modo importante. Inoltre, l’espansione ambientata nella nuova isola aumenta sia il computo totale delle ore, sia il grado di approfondimento della storia di Jin Sakai e di quell’angolo remoto che (ne siamo certi) i giocatori esploreranno con piacere da cima a fondo».

Ghost Of Tsushima: Director’s Cut per PS4 è ora disponibile a soli 49,99€, contro i 70,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa un eccellente titolo che sarà divertirvi per svariate ore durante queste vacanze invernali.

