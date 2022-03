Genshin Impact 2.6 è quasi pronto: confermata una prima data importante

L’attesa dei fan dell’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact si fa ormai sempre più elevata, dato che sia diversi leak che lo stesso team miHoYo hanno già anticipato l’arrivo di molte novità importanti.

Il free-to-play si è ormai imposto rapidamente sul mercato internazionale conquistando milioni di giocatori, anche tra i più scettici che lo paragonavano spesso a The Legend of Zelda Breath of the Wild prima del lancio ufficiale.

L’ultimo beta test del nuovo aggiornamento avrebbe già svelato che uno dei personaggi più recenti e amati sta per essere migliorato: pare infatti sia in arrivo un fix importante a una delle sue abilità.

L’indiscrezione potrebbe presto venire confermata ufficialmente in un nuovo broadcast ufficiale, dato che è stata confermata la prima data dell’evento dedicato all’update 2.6.

Come riportato da Siliconera, gli account social ufficiali di Genshin Impact hanno infatti svelato che sarà disponibile uno Special Program Announcement, che riporterà tutti i dettagli sulla patch 2.6.

L’evento livestream si svolgerà venerdì 18 marzo alle ore 9.00 italiane sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, che potrebbe svelare tra le tante informazioni nuovi dettagli su un personaggio in arrivo.

Dear Travelers,

It's announcement time! The special program for Genshin Impact's new version will premiere on the official Twitch channel on 03/18/2022 at 08:00 AM (UTC-4)!

>>>https://t.co/iSfDaDRH9w#GenshinImpact pic.twitter.com/HqphZnBqJ0

— Genshin Impact (@GenshinImpact) March 16, 2022