Genshin Impact 2.2 leak, nuova zona, eroe gratis e molto altro

I giocatori di Genshin Impact stanno aspettando al varco le novità che invaderanno il free-to-play nelle prossime settimane, novità che potrebbero ora essere state anticipate da un succulento leak.

Il gioco, ispirato a classici come Zelda Breath of the Wild, è diventato col passare dei mesi una vera e propria miniera d’oro per lo sviluppatore miHoYo, cosciente di avere tra le mani un gioco in continua espansione

Basti pensare infatti che a partire dal 13 ottobre prossimo in Genshin Impact arriverà anche Aloy, protagonista della serie PlayStation di Horizon.

Ciò nonostante, due personaggi inclusi nel gioco sarebbero finiti nell’occhio del ciclone, generando non poche polemiche.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, sembra che una delle novità del prossimo aggiornamento sarà la nuova isola esplorabile, Tsurumi Island, ultima area di Inazuma.

Nata come regione del Raiden Shogun, questa sarò avvolta dalla nebbia e piena di insidie. AL varco è atteso anche un nuovo personaggio giocabile di nome Thoma, già anticipato nelle scorse settimane (si tratta di un combattente 4 Stelle di tipo Pyro armato di lancia).

Tra le novità anche un nuovo evento a tempo chiamato Labyrinth Warriors: questi è stato descritto come un vero e proprio dungeon pieno di stanze con una valanga di avversari al loro interno.

Ogni stage completato permetterà di mettere mano a Primogems e, soprattutto, un personaggio extra gratis di nome Xinyan.

Poco sotto, alcuni screen trapelati in rete con le primissime informazioni (in lingua inglese).

[2.2 Beta] – This is the event we posted about that includes Xinyan, Tartaglia and Kujou Sara (with voiced dialogue).

You can also redeem a Xinyan in the event shop, much like you could Fischl/Diona/Beidou in previous versions' events. https://t.co/Xi8t0uS50J

— Project Celestia (@projectcelestia) September 3, 2021