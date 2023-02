Garden In! | Recensione – Il bello di mettere in pausa il mondo

Garden In! ci insegna che prendersi cura di qualcuno (o, in questo caso, di qualcosa) è il modo migliore per circondarsi di pace, calma e tranquillità. C’è qualcosa di magico nell’atto di curare una pianta, un piccolo esserino indifeso in grado di donare tanto amore in cambio di un po’ di attenzioni, luce e acqua.

Giocando a Garden In! è evidente come queste piccole creature verdi abbiano bisogno del nostro amore tanto quanto noi abbiamo bisogno del loro.

Vederle crescere, mettere nuove foglie, petali e rami è una grande soddisfazione, mentre vederle appassire e perdere la loro vitalità può rendere le nostre giornate un po’ più grigie. Prendersene cura e assicurarsi che ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno non è solo un atto di amore nei confronti della natura, ma anche nei confronti di noi stessi.

Non ci resta quindi che armarci di vasetti colorati, scegliere il giusto tipo di terreno e posizionarle nell’angolo della casa che più ci piace. Il gioco di simulazione creato dallo studio di sviluppo torinese Dramatic Iceberg è una piccola perla per chi desidera prendersi una pausa dagli impegni e dalle scadenze della vita di tutti i giorni per entrare a far parte di un piccolo mondo in cui la pace e la tranquillità regnano sovrane.

Con musiche rilassanti, colori a pastello e scenari quasi onirici, Garden In! ci ricorda quanto sia importante fermarsi un attimo e prendersi cura delle piccole cose.

Un microcosmo meravigliosamente irrealistico

Garden In! è un’avventura che non ha alcuna intenzione di essere realistica o simile alla vita vera. Già dai primi momenti di gioco, veniamo subito avvertiti di un fatto molto interessante e in grado di eliminare ogni tipo di ansia o angoscia: in questo piccolo ritaglio di mondo, le piante non muoiono.

Potremo quindi posizionarle in qualsiasi angolo della casa senza preoccuparci che siano sufficientemente esposte alla luce o che siano troppo vicine a fonti di calore. Tutto ciò che ci verrà chiesto sarà di dar loro un po’ di acqua e di eliminare i fastidiosi parassiti che si creeranno di tanto in tanto.

In questo senso, il piccolo microcosmo creato da Dramatic Iceberg riesce perfettamente nell’intento di creare un ritaglio di universo privo di morte e di tristezza, dove il nostro unico obiettivo è prenderci cura delle piante e lasciare che loro si prendano cura di noi.

Una volta innaffiate e pulite, dal vasetto spunteranno tanti piccoli cuoricini: un chiaro segnale del fatto che stiamo facendo bene il nostro lavoro e che le nostre piccole amiche sono felici e in salute. Amore e affetto non sono gli unici premi che riceveremo dalle nostre piantine.

Prendendoci cura di loro e assicurandoci che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno verremo ricompensati con nuovi vasetti colorati per decorare la casa e i fiori, nuovi tipi di terreno e semi per creare nuovi ibridi e nuovi pezzi di arredamento per fare spazio a sempre più fiori, bonsai ed alberelli – tutti elementi che contribuiranno a rendere il microcosmo di Garden In! ancora più rilassante e piacevole.

Innaffiare e decorare

La schermata iniziale ci comunica fin da subito la vera intenzione del gioco: Garden In! è «un gioco di attesa» che avanza anche quando è spento. Ogni volta che riaccenderemo, troveremo le nostre piante un po’ cresciute e in cerca di nuove cure. Come suggerito dal nome, quello che ci troveremo davanti non è altro che un piccolo «giardino interno».

Lo scenario iniziale si presenta come una piccola cameretta che fluttua nel vuoto (ma più avanti sbloccheremo nuove stanze e ambienti) con un arredamento molto basic e tanti scaffali vuoti pronti per essere riempiti di piante. Sempre nella schermata iniziale scopriremo di non dover fare altro che riempire di terra, acqua o sassolini i vasetti a nostra disposizione per far crescere tanti tipi di piante diverse.

Più avanti nel gioco sbloccheremo anche alcuni speciali vasi più grandi pensati per creare nuovi ibridi utilizzando i semi in nostra dotazione. Cosa fare però una volta piantati i semi e innaffiati i germogli?

Mentre le piante crescono potremo accedere al menu laterale, dove potremo selezionare un numero – inizialmente – limitato di oggetti di arredamento per iniziare ad abbellire l’unica stanza che abbiamo a disposizione.

Procedendo col gioco, sbloccheremo poi diversi mobili e oggetti per decorare l’ambiente come preferiamo.

Tra gli oggetti chiave troveremo anche una tavolozza da pittore, che ci consentirà non solo di modificare il colore della maggior parte degli oggetti d’arredamento, ma anche di scegliere tra una vasta selezione di sfondi dinamici pensati per dare un tocco ancora più rilassante al nostro piccolo giardino sospeso. Più avanti nel gioco potremo anche personalizzare i colori della stanza a nostro piacimento.

Il titolo lascia insomma grande spazio alla personalizzazione, un’altra caratteristica che contribuisce a rendere Garden In! ancora più rilassante e piacevole. Il giocatore è infatti libero di creare un ambiente che rispecchi al 100% la propria personalità, disponendo i mobili e gli scaffali in modo preciso e ordinato, o creando una stanza dove il caos regna sovrano.

Il gioco di simulazione di Dramatic Iceberg è proprio questo: un espediente per rilassarci nel modo che riteniamo migliore (sì, anche lasciando perdere – per una volta – l’ordine e la precisione).

Tra gli altri oggetti chiave, troviamo un orologio in grado di far passare un po’ di tempo e di far crescere le piantine più in fretta, un erbario per controllare quali piante e ibridi ci mancano, un trofeo per tenere traccia dei nostri traguardi, un computer per ricevere consigli su come giocare al meglio, una macchina fotografica per attivare la photo mode, un album fotografico per riguardare le nostre foto in qualsiasi momento e un cestino per eliminare i pezzi di arredamento che non ci servono più. Tra gli accessori più importanti troviamo anche l’annaffiatoio e l’antiparassitario, fondamentali per procedere col gioco e per prenderci cura al meglio delle nostre piantine.

Garden In! è quindi un gioco di giardinaggio che può sicuramente attirare l’attenzione anche di chi ama arredare gli interni e mettere in ordine stanze disordinate. Proprio come abbiamo già visto in giochi estremamente rilassanti come Unpacking (che potete trovare incluso su Game Pass, a prezzo ridotto su Amazon).

La stanzetta zen

Prendendoci cura delle piante, sbloccheremo sempre più oggetti di arredamento che ci consentiranno di abbellire le stanze a nostra disposizione.

Se inizialmente ci verranno forniti oggetti semplici e privi di personalità, più avanti nel gioco avremo modo di creare una vera e propria stanzetta nerd, con tanto di scrivania e sedia da gaming, console, gamepad, cuffie e alcuni quadretti da appendere al muro. Il tutto – ovviamente – circondato da piante di ogni forma e misura.

La nostra postazione da gaming su Garden In!

Oltre a essere molto rilassante, il gioco dello studio italiano è molto semplice e pensato per chi non ha abbastanza tempo da dedicare alle piante e alla natura. Garden In! si gioca principalmente col mouse, ed è necessario utilizzare la tastiera solamente per spostare e ruotare la visuale, e per orientarsi tra i vari scenari.

Il menu principale consente di selezionare diverse impostazioni video e audio, di scegliere tra diverse lingue (tra cui, ovviamente, l’italiano) e di impostare la sensibilità del mouse e del cursore a proprio piacimento. Il giocatore può anche selezionare la voce “suggerimenti” per avere i controlli principali sempre sotto gli occhi, nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Infine, tra le impostazioni di accessibilità ne troviamo ben tre per il daltonismo.

Versione recensita: PC